Новата църква в пловдивското село Стряма е станала обект на взлом и кражба. Престъплението е извършено в момент, в който видеонаблюдението било изключено заради временно демонтирани камери при пребоядисване на сградата. По първоначална информация извършителите са откраднали кутията с дарения. Разбита е и вратата на касата, където се държат парите от продажбата на свещи. Полицията работи по случая.

"Както обикновено, изключих СОТ-а, отключих входната врата и влязох в храма. Всичко на пръв поглед си беше нормално. Но, когато се огледах, видях, че е разбита вратата на свещопродавната. Инстинктивно погледнах към касата, където са даренията. Тогава установих, че кутията липсва", каза в ефира на „Здравей, България” свещеникът в храма "Свети Великомъченици София, Вяра, Надежда и Любов" отец Красимир.

Той веднага се обадил на телефон 112 и когато полицаите дошли, установили, че има разбит и притворен прозорец до олтара, през който вероятно са влезли крадците.

"Според полицията те са били поне двама. Взели са основно пари. Даренията в кутията се събират почти година. Тя се отваря през януари, тъй като е запечатана от Пловдивската митрополия. Вътре е имало най-малко 700 лева", обясни отец Красимир.

Според него крадците са бързали или нещо ги е изплашило, тъй като около кутията за дарения имало разхвърляни дребни банкноти и монети.

"За пръв път се влиза злонамерено в този храм. Не липсва друго, освен парите", подчерта свещеникът.

От полицията в Раковски съобщиха, че работят по всички възможни версии и продължават да издирват крадците.

