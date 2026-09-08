България е отворена за китайски инвестиции и е готова да изгради ново ниво на индустриално и икономическо партньорство с Китай. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при участието си в Сямън в откриването на 26-ия Китайски международен панаир за инвестиции и търговия (CIFIT).

Във форума участват представители на държавни институции, инвеститори и компании от различни държави. В рамките на събитието се проведе и българо-китайски бизнес форум, в който се включиха около 100 компании и институции от двете страни.

Александър Пулев и вицепрезидентът на Китай обсъдиха разширяването на инвестициите между двете страни

„Това е четвъртото ми посещение в Китай през последните две години. И всяко следващо посещение затвърждава убеждението ми, че потенциалът за развитие на отношенията между България и Китай е много по-голям“, заяви Пулев.

Снимка: МИИИ

Той подчерта исторически близките отношения между двете държави, като посочи, че България е сред първите страни, установили дипломатически отношения с Китайската народна република.

По думите на Пулев България навлиза в нов политически етап и разполага със стабилно парламентарно мнозинство и правителство с амбиция да ускори икономическата трансформация на страната.

„Това създава изключителен прозорец от възможности. Имаме политическа стабилност. Имаме политическа воля. И най-важното - имаме способността да действаме“, каза вицепремиерът.

Снимка: МИИИ

Той отбеляза, че страната работи за създаването на предвидима и конкурентна бизнес среда, която да привлича дългосрочни инвестиции и да създава качествени работни места. Сред секторите с най-голям потенциал за партньорство Пулев посочи инфраструктурата, енергетиката, индустрията, иновациите и свързаността.

„Политическата добра воля е налице. Стабилността е налице. Възможността е налице. Сега е време да бъдем амбициозни“, подчерта той.

По време на българо-китайския бизнес форум бяха представени възможности за инвестиции у нас в стратегически области като автомобилната индустрия, електрониката, енергетиката, производството и високотехнологичните сектори с висока добавена стойност.

Редактор: Георги Иванов