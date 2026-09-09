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За първи път през 2026 г. действа национална програма за безплатна ваксинация срещу сезонен грип при малчугани
Родителите не трябва да чакат последните дни преди 15 септември, за да заведат децата си на годишен профилактичен преглед. Това призова в ефира на „Твоят ден“ заместник-председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари д-р Гергана Николова.
Тя подчерта, че прегледът не е формалност за получаване на документ за училище, а важна възможност навреме да бъдат открити проблеми със зрението, стойката и развитието на детето. „До 15 септември децата трябва да минат при своите лични лекари и да осъществят годишния профилактичен преглед. При него търсим различни отклонения, особено в развитието на опорно-двигателния апарат и на зрението“, обясни д-р Николова.
Общопрактикуващите лекари искат противогрипната ваксина да е препоръчителна и за децата
По думите ѝ децата често не могат сами да разпознаят, че имат проблем. „Детето не знае, че недовижда. За него това е нормата – то толкова вижда и не знае, че може да вижда повече. Ролята на медицинския специалист е да открие леките аномалии, преди те да се превърнат в сериозни нарушения“, посочи тя.
Д-р Николова припомни, че хартиените лични профилактични карти за учениците вече не са необходими. Информацията от профилактичния преглед е достъпна по електронен път за медицинските специалисти в училищата. По думите ѝ изключение остават най-малките деца в яслените групи, за които все още се използва хартиен документ. „Живеем в XXI век, говорим за електронно здравеопазване и трябва да престанем да разнасяме хартийки между различните институции“, заяви тя.
Личните лекари разполагат и с информация за поставените ваксини и за известни алергии на детето. Д-р Николова обясни още, че при профилактичните прегледи на определени възрасти са предвидени допълнителни изследвания. При децата на 7, 10, 13 и 16 години се изследват пълна кръвна картина и урина, а при 16-годишните се проследява и липидният статус. „За първи път проверяваме стойностите на холестерола, триглицеридите, HDL и LDL, за да търсим рано наследствени нарушения. Идеята е патологичната верига да бъде прекъсната навреме“, обясни общопрактикуващият лекар.
Децата до 17-годишна възраст ще имат право на безплатни грипни ваксини
Тя призова родителите да не превръщат 14 и 15 септември в дни на масово струпване пред лекарските кабинети.
Безплатни противогрипни ваксини и за деца
Друг основен акцент в разговора беше предстоящият грипен сезон. За първи път през 2026 г. действа национална програма за безплатна ваксинация срещу сезонен грип при деца. Право на безплатна имунизация имат децата от 6-месечна възраст до 7 години включително, както и тези с хронични заболявания до 17-годишна възраст.
Д-р Николова обясни, че при децата между 6 месеца и 2 години ваксината е инжекционна. След навършване на 2 години може да бъде използвана и назална, като изборът зависи от конкретното дете, медицинските показания и решението на лекаря след разговор с родителя.„Много е важно тези ваксини да бъдат поставени на децата. Грипът е страдание за детето, но и за цялото семейство. Когато детето е болно вкъщи, страда цялата фамилия“, каза д-р Николова.
Тя препоръча желаещите родители да се свържат предварително с личния лекар, вместо сами да обикалят аптеките. Общопрактикуващите лекари заявяват необходимите количества за пациентите си. Като най-подходящ период за ваксинация срещу грип тя посочи времето от началото на октомври до средата на ноември.
Николай Костов: Противогрипните ваксини се очакват до края на септември
Магистър-фармацевтът Николай Костов съобщи в „Твоят ден“, че първите доставки на противогрипни ваксини в аптечната мрежа се очакват в края на септември или в началото на октомври. „И двете ваксини ще дойдат в края на месеца или в началото на следващия. И миналата година доставките бяха по същото време“, заяви той. По думите му на свободния пазар се очакват количества, сходни с миналогодишните, докато броят на ваксините по програмите на Министерството на здравеопазването ще бъде увеличен заради новата схема за децата.
Костов прогнозира, че недостиг не би трябвало да има. „Миналата година стигнаха и мисля, че и тази година ще бъдат напълно достатъчни. Най-хубавото е, че ваксинационното покритие се увеличава всяка година“, каза фармацевтът.
Той посочи още, че тази година освен познатите противогрипни ваксини и назалната ваксина се очаква и високодозова ваксина, предназначена за по-възрастни хора. Според него тя е разработена така, че да предизвиква по-силен имунен отговор при пациентите в напреднала възраст.
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Магистър-фармацевтът също препоръча ваксинацията да се извърши през октомври или най-късно до средата на ноември, за да се изгради защита преди активния грипен сезон. Желаещите трябва първо да се обърнат към своя личен лекар.
Д-р Николова допълни, че общопрактикуващите лекари предварително изготвят списъци с желаещите пациенти, за да могат ваксините да бъдат поставяни възможно най-бързо след доставката им. „Най-подходящият период е от октомври до средата на ноември. Но дори някой да успее да се снабди с ваксина малко по-късно, никога не е късно човек да се ваксинира“, каза тя.
Д-р Николова: Защо страхът от HPV е по-малък от страха от една ваксина?
Д-р Николова постави акцент и върху ваксинацията срещу човешкия папилома вирус (HPV). От 2026 г. безплатната имунизация е разширена и обхваща неваксинирани момичета до навършването на 18 години. Основните целеви групи включват момичета от 10 до ненавършени 18 години и момчета от 10 до ненавършени 14 години.
По думите ѝ имунизационният обхват у нас остава нисък и страхът от ваксината често надделява над страха от заболяванията, които HPV може да причини. Д-р Николова напомни, че HPV е сред най-разпространените полово предавани инфекции и определени негови типове могат да доведат не само до рак на маточната шийка, но и до други онкологични заболявания.
Целия разговор гледайте във видеото.
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