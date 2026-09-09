Родителите не трябва да чакат последните дни преди 15 септември, за да заведат децата си на годишен профилактичен преглед. Това призова в ефира на „Твоят ден“ заместник-председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари д-р Гергана Николова.

Тя подчерта, че прегледът не е формалност за получаване на документ за училище, а важна възможност навреме да бъдат открити проблеми със зрението, стойката и развитието на детето. „До 15 септември децата трябва да минат при своите лични лекари и да осъществят годишния профилактичен преглед. При него търсим различни отклонения, особено в развитието на опорно-двигателния апарат и на зрението“, обясни д-р Николова.

Общопрактикуващите лекари искат противогрипната ваксина да е препоръчителна и за децата

По думите ѝ децата често не могат сами да разпознаят, че имат проблем. „Детето не знае, че недовижда. За него това е нормата – то толкова вижда и не знае, че може да вижда повече. Ролята на медицинския специалист е да открие леките аномалии, преди те да се превърнат в сериозни нарушения“, посочи тя.

Д-р Николова припомни, че хартиените лични профилактични карти за учениците вече не са необходими. Информацията от профилактичния преглед е достъпна по електронен път за медицинските специалисти в училищата. По думите ѝ изключение остават най-малките деца в яслените групи, за които все още се използва хартиен документ. „Живеем в XXI век, говорим за електронно здравеопазване и трябва да престанем да разнасяме хартийки между различните институции“, заяви тя.

Личните лекари разполагат и с информация за поставените ваксини и за известни алергии на детето. Д-р Николова обясни още, че при профилактичните прегледи на определени възрасти са предвидени допълнителни изследвания. При децата на 7, 10, 13 и 16 години се изследват пълна кръвна картина и урина, а при 16-годишните се проследява и липидният статус. „За първи път проверяваме стойностите на холестерола, триглицеридите, HDL и LDL, за да търсим рано наследствени нарушения. Идеята е патологичната верига да бъде прекъсната навреме“, обясни общопрактикуващият лекар.

Децата до 17-годишна възраст ще имат право на безплатни грипни ваксини

Тя призова родителите да не превръщат 14 и 15 септември в дни на масово струпване пред лекарските кабинети.

Безплатни противогрипни ваксини и за деца

Друг основен акцент в разговора беше предстоящият грипен сезон. За първи път през 2026 г. действа национална програма за безплатна ваксинация срещу сезонен грип при деца. Право на безплатна имунизация имат децата от 6-месечна възраст до 7 години включително, както и тези с хронични заболявания до 17-годишна възраст.

Д-р Николова обясни, че при децата между 6 месеца и 2 години ваксината е инжекционна. След навършване на 2 години може да бъде използвана и назална, като изборът зависи от конкретното дете, медицинските показания и решението на лекаря след разговор с родителя.„Много е важно тези ваксини да бъдат поставени на децата. Грипът е страдание за детето, но и за цялото семейство. Когато детето е болно вкъщи, страда цялата фамилия“, каза д-р Николова.

Тя препоръча желаещите родители да се свържат предварително с личния лекар, вместо сами да обикалят аптеките. Общопрактикуващите лекари заявяват необходимите количества за пациентите си. Като най-подходящ период за ваксинация срещу грип тя посочи времето от началото на октомври до средата на ноември.

Николай Костов: Противогрипните ваксини се очакват до края на септември

Магистър-фармацевтът Николай Костов съобщи в „Твоят ден“, че първите доставки на противогрипни ваксини в аптечната мрежа се очакват в края на септември или в началото на октомври. „И двете ваксини ще дойдат в края на месеца или в началото на следващия. И миналата година доставките бяха по същото време“, заяви той. По думите му на свободния пазар се очакват количества, сходни с миналогодишните, докато броят на ваксините по програмите на Министерството на здравеопазването ще бъде увеличен заради новата схема за децата.

Костов прогнозира, че недостиг не би трябвало да има. „Миналата година стигнаха и мисля, че и тази година ще бъдат напълно достатъчни. Най-хубавото е, че ваксинационното покритие се увеличава всяка година“, каза фармацевтът.

Той посочи още, че тази година освен познатите противогрипни ваксини и назалната ваксина се очаква и високодозова ваксина, предназначена за по-възрастни хора. Според него тя е разработена така, че да предизвиква по-силен имунен отговор при пациентите в напреднала възраст.

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Магистър-фармацевтът също препоръча ваксинацията да се извърши през октомври или най-късно до средата на ноември, за да се изгради защита преди активния грипен сезон. Желаещите трябва първо да се обърнат към своя личен лекар.

Д-р Николова допълни, че общопрактикуващите лекари предварително изготвят списъци с желаещите пациенти, за да могат ваксините да бъдат поставяни възможно най-бързо след доставката им. „Най-подходящият период е от октомври до средата на ноември. Но дори някой да успее да се снабди с ваксина малко по-късно, никога не е късно човек да се ваксинира“, каза тя.

Д-р Николова: Защо страхът от HPV е по-малък от страха от една ваксина?

Д-р Николова постави акцент и върху ваксинацията срещу човешкия папилома вирус (HPV). От 2026 г. безплатната имунизация е разширена и обхваща неваксинирани момичета до навършването на 18 години. Основните целеви групи включват момичета от 10 до ненавършени 18 години и момчета от 10 до ненавършени 14 години.

По думите ѝ имунизационният обхват у нас остава нисък и страхът от ваксината често надделява над страха от заболяванията, които HPV може да причини. Д-р Николова напомни, че HPV е сред най-разпространените полово предавани инфекции и определени негови типове могат да доведат не само до рак на маточната шийка, но и до други онкологични заболявания.

Целия разговор гледайте във видеото.