В първите часове от настъпването на есента общопрактикуващи лекари са с пореден призив – ваксината срещу грип да е препоръчителна и за децата. В ефира на NOVA доктор Гергана Николова отчете, че за този сезон все още не е установила проба с доказан грип, но все пак броят на пациентите, болни от респираторни инфекции нараства. Така сред специалистите се поражда притеснение че нито безплатните противогрипни ваксини за възрастните, нито тези в аптечната мрежа ще са достатъчни.

Есента - сезонът на респираторните вируси: Кога е най-подходящият момент за поставяне на противогрипни ваксини

„Като се знае, че епидемично разпространение на грипните вируси има декември месец, а ноември са само единични случаи, хубаво е октомври да се ваксинираме.

Хората, които търсят и си купят от аптеката, но да забавят – просто да изчакат няколко седмици, но ваксината трябва да бъде на вратата на хладилника”, обясни епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев.



„Има Национална програма за борба със сезонния грип – по необясними за мен причини тя включва само пациентите на и над 65-годишна възраст и не включва децата. Не зная защо за държавата е по-удобно да затваря училища и детски градини в грипна ваканция”, заяви общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова.

Редактор: Емил Йорданов