ГЕРБ за първи път няма да участва със собствен кандидат в президентските избори. Според социолога Първан Симеонов решението поставя партията и лидера ѝ Бойко Борисов в нова политическа ситуация. „Ако участват, могат да се окажат много надолу. Борисов е изпаднал в тежка ситуация, в която практически няма добър вариант“, коментира той в „Здравей, България”.

По думите му при издигане на кандидат на ГЕРБ съществува реален риск той да остане втори или дори трети. Симеонов посочи, че през последните месеци са правени различни социологически проучвания с потенциални кандидати и сценарии за балотаж. Според него отказът от участие е опит щетите за ГЕРБ да бъдат сведени до минимум. „Третата опция беше да издигне кандидат, за да участва в състезанието, но всъщност да минимизира щетата“, каза Симеонов.

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Според него решението поставя началото на нова политическа ситуация, в която на терена се очертават два големи центъра - „Прогресивна България“ и ПП-ДБ. В тази конфигурация ГЕРБ запазва възможността да се позиционира между двата блока и да изчака развитието на политическата ситуация. „ГЕРБ е в привилегирована позиция донякъде - да превключва между двете и да очаква евентуалната, в годините, нормална стандартна ерозия на управлението. Да направи така, че двата блока да се уравновесят и ГЕРБ да бъде балансьор“, коментира социологът.

Симеонов не изключи обаче Борисов да направи изненадващ ход до края на кампанията. „ГЕРБ винаги са правили изненадващи ходове. Борисов винаги е имал някакви козове. Струва ни се, че този път няма, но нека не избързваме“, предупреди той. По думите му засега партийният лидер разполага с няколко основни послания, с които обяснява решението на формацията. Едно от тях е свързано с честността на изборите и ролята на машинното гласуване и МВР. Второто е насочено към ПП-ДБ, а третото - към факта, че според лидера на ГЕРБ нито една от политическите сили няма да издигне чисто партиен кандидат.

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Симеонов обаче смята, че тези послания не успяват да променят съществено политическата ситуация. „Борисов прави правилното нещо. Той обикаля страната, подновява актива, заздравява, надъхва младите си хора и чака своя момент“, коментира той.

Въпросът за това накъде ще се насочат избирателите на ГЕРБ при евентуален балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров също е труден за прогнозиране. Симеонов обаче се позова на проведени през последните месеци социологически проучвания. По думите му при сценарий Йотова - Гюров около две трети от избирателите на ГЕРБ се разколебават. „Ако излязат Йотова и Гюров на балотаж, назад във времето винаги сме виждали, че около две трети от електората на ГЕРБ се разколебават и казват - или няма да гласувам, или не подкрепям никого, или не знам“, твърди Симеонов. Останалата една трета според него се разделя между двамата кандидати, но с преимущество за Гюров.

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Редактор: Станимира Шикова