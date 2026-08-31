Президентските избори все още изглеждат с фаворит в лицето на Илияна Йотова, но битката за второто място може да се окаже не по-малко важна. Социологът Димитър Ганев коментира в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS, че преднината на Йотова е обективна, но президентските избори не са напълно предрешени. По думите му именно кампанията може да промени съотношението на силите, а за опозицията ще бъде от значение кой ще стигне до балотаж.

„Този, който отиде на втори тур, ще получи легитимацията като основна опозиционна сила“, посочи Ганев. Той отбеляза, че ако ГЕРБ не издигне кандидат, Андрей Гюров би останал "единствен на терена с по-сериозни шансове за балотаж“. Според него проблемът пред Гюров е, че „той е припознат от общността, която е неговото предимство, но много трудно може да излезе извън тази общност“. Затова и резултатът от втория тур ще бъде важен за позиционирането на политическите сили преди местните избори.

Андрей Гюров обявява кандидатурата си за президент във вторник

Участието на ГЕРБ също е ключово. Яница Петкова от „Мяра“ смята, че партията вероятно се подготвя за по-сериозна мобилизация в рамките на местните избори, като не е изключено да не иска да изразходва ресурс и да трупа „допълнителни електорални щети“ на президентския вот. Теодор Славев от Българския институт за правни инициативи обаче определи неучастието като стратегическа грешка, защото би показало слабост и би оставило Гюров практически без сериозен конкурент за второто място.

Според анализаторите резултатът от президентските избори ще има отражение далеч отвъд самия вот. "Опозицията вероятно ще се опита да активира инстинкта на българина да не даваме властта на един човек, на една партия. Йотова ще трябва да покаже политическа самостоятелност", заключи Ганев.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова