Министерският съвет ще разгледа въпроси около организацията на президентските избори на редовното си заседание. Трябва да бъде одобрена тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и телевизия в кампанията за вота. Предвиждат се и допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия.

Правителството решава колко ще струва провеждането на президентския вот

В дневния ред на министрите са заложени още промени в пътната карта за завършване на автомагистрала „Струма“, както и одобрение на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година.

Редактор: Станимира Шикова