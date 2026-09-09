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Изтича крайният срок за регистрация на партиите за президентския вот
Предвиждат се и допълнителни разходи по бюджета на ЦИК
Министерският съвет ще разгледа въпроси около организацията на президентските избори на редовното си заседание. Трябва да бъде одобрена тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и телевизия в кампанията за вота. Предвиждат се и допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия.
Правителството решава колко ще струва провеждането на президентския вот
В дневния ред на министрите са заложени още промени в пътната карта за завършване на автомагистрала „Струма“, както и одобрение на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година.Редактор: Станимира Шикова
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