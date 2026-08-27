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Миналата седмица МС прие решение, с което подготовката за тях се възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация
Два месеца преди изборите за президент, се очаква да стане ясно колко ще ни струват те. Това ще бъде решено на днешното заседание на Министерския съвет. Вотът за "Дондуков" 2 ще бъде на 25 октомври.
Миналата седмица правителството прие решение, с което подготовката за тях се възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация.
Кабинетът разпредели задачите за президентските избори на 25 октомври
Става въпрос за координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите. Включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.
Също така той ще упражнява контрол и върху организацията на видеонаблюдението. Министърът на вътрешните работи ще организира изпълнението на дейностите от правомощията на МВР за подготовката и произвеждането на изборите. На министъра на регионалното развитие и благоустройството е възложено да координира дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци.Редактор: Цветина Петкова
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