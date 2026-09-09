Няма нови заболели или починали животни след установеното огнище на антракс в село Езерче, Разградско. Всички необходими мерки за ограничаване на заболяването са предприети, съобщи в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS началникът на отдел „Здравеопазване на животните“ към Областната дирекция по безопасност на храните в Разград д-р Юлиян Йорданов.

Огнището беше установено, след като собственик на животновъден обект сигнализира ветеринарен лекар за починало говедо. Взетите впоследствие проби потвърдиха наличието на антракс. В стопанството се отглеждат около 170 говеда. „Новините са добри. Няма нови случаи на заболели или умрели животни. Изпълнили сме всички мерки, които касаят контрола на заболяването“, заяви д-р Йорданов.

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По думите му е извършена ваксинация на животните, както и инвентаризация на животните в населеното място. Обхванати са всички, които подлежат на задължителна ваксинация. Здравословното състояние на животните в засегнатата ферма се следи ежедневно.

Как се разпространява антраксът

Д-р Йорданов обясни, че антраксът засяга най-често тревопасни животни - говеда, овце и кози, както и диви животни. Кучетата, котките и свинете са по-устойчиви, но също може да се заразят.

„Най-често заразата прониква при животните с пашата. Основният начин е поглъщането на бактериални спори по време на паша или водопой“, обясни експертът.

Причинителят на антракса може да образува спори, които да останат в околната среда в продължение на десетилетия. Особен риск представляват местата, на които в миналото са загивали заразени животни. При разместване и обработка на почвата спорите могат отново да достигнат повърхността и да бъдат разнесени.

„Тези спори могат да оцелеят десетилетия. Когато при обработки на почвата, изкопни работи или други дейности попаднат отново във външната среда, механични преносители могат да разпространят заболяването“, каза д-р Йорданов.

Сухото и горещо време също може да подпомогне разпространението им. По думите му вятърът е възможен механичен преносител, както и животни или замърсен фураж. След установяването на огнището ветеринарните власти наблюдават и останалите регистрирани ферми в село Езерче, като ежедневно се следи здравният статус на животните.

Как стопаните могат да разпознаят заболяването

Една от най-характерните форми на антракс протича изключително бързо. Именно така се е развило заболяването и при починалото говедо в Езерче. След смъртта могат да се наблюдават тъмнокървави течности от естествените отвори, като кръвта не се съсирва, а трупът бързо се подува.

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Експертът отправи важно предупреждение към стопаните - при подобен случай трупът не трябва да бъде отварян или преместван. „Много е важно да не се правят никакви аутопсии“, подчерта той. При всяка необичайна промяна в здравословното състояние на животните стопаните трябва незабавно да уведомят ветеринарния лекар, обслужващ обекта.

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Д-р Йорданов увери, че към момента няма основания за притеснение, че заразена продукция от засегнатото стопанство е достигнала до потребителите. „Най-доброто в нашия случай е, че трупът не е отварян. Стопанинът веднага е информирал регистрирания ветеринарен лекар, съответно и нас като държавна институция“, обясни той.

Мястото е било обеззаразено, а върху фермата са наложени необходимите ограничения. Установени са и хората, които са били в контакт със заразеното животно.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова