Огнище на антракс беше установено в семейство от ловешкото село Стефаново. Днес заразата беше официално потвърдена и след втората проба, изследвана в референтна лаборатория.

Здравните власти и държавните институции задействаха спешни противоепидемични мерки в района. Въвеждат се ограничения заради опасността от разпространение на заболяването.

Предприети са и действия за установяване на контактните лица и за проследяване на възможния източник на заразата.

„Контактните лица, които определихме по данни на ОДБХ - Плевен, са общо 21. Четирима са консултирани, а двама са настанени в инфекциозна клиника. Двама от тях са с типична симптоматика, което е събудило съмнение. Кожната форма на антракс е в 90% от случаите според научните данни. Те са имали такива единични лезии. Третият пациент е приет в клиниката в понеделник сутринта с оплаквания, а четвъртият днес е за консултация в Плевен“, коментира директорът на РЗИ - Ловеч д-р Росица Милчева.

„Животното е прихванало заболяването, месото е транспортирано с негово превозно средство и е отделено в отделен фризер тип ракла. Идентифицирали сме трупно месо, замразено в тази ракла. Отричат да са консумирали такова месо. Собственикът отрича да е подарявал, търгувал и разпространявал такова месо. Животните, които се отглеждат в този говедовъден обект, са с предназначение за месо. Там не се добива сурово краве мляко“, заяви директорът на ОДБХ - Ловеч д-р Тихомира Въцова.

По-рано днес втора лабораторна проба за антракс в Стефаново се оказа положителна. Случаят вдигна на крак здравните и ветеринарните власти в региона, след като в неделя бяха констатирани медицински случаи със съмнения за заразяване. Инфекцията е засегнала семейство, консумирало заразено домашно месо.

Първоначално взетата проба от лицензирана лаборатория беше отчетена като отрицателна , но второто специализирано изследване категорично е потвърдило наличието на опасната бактерия.

От БАБХ съобщават, че в засегнатото стопанство има 205 животни. Проверката е започнала след получена на 24 август информация за приети в болница пациенти със съмнение за заболяването. Става въпрос за съпрузи, които са животновъди и собственици на два регистрирани обекта в село Стефаново – единият за отглеждане на говеда, а другият за овце. Собственикът е забелязал в стопанството с говеда признаци на заболяване при едно от животните, след което е предприел умъртвяването и разфасоването му. Месото е съхранявано във фризер, откъдето впоследствие са взети проби за лабораторно изследване, предават от БАБХ.

Още при възникване на съмнението стопанството е поставено под възбрана, като са предприети действия по дезинфекция на обекта, мястото на разфасоване и пасищата, използвани от животните. Съхраняваното във фризера месо е възбранено. Извършени са клинични прегледи на говедата и овцете в двата обекта. Не са установени отклонения в телесната температура, а животните са във видимо добро общо състояние.

След лабораторно потвърдения резултат и със заповед на изпълнителния директор на БАБХ започва ваксинация на животни и инвентаризация на обекти в селото. Движението на животни към местата за паша и водопой е забранено до приключване на карантинния период.

Антраксът е остра заразна болест по животните и човека, уточняват от БАБХ. При естествени условия боледуват всички тревопасни и всеядни животни и хищници. Най-чувствителни са козите, овцете и елените, след това говедата, биволите, камилите и конете.

БАБХ напомня на животновъдите, че при съмнение за заболяване следва незабавно да уведомят ветеринарния лекар на стопанството, който трябва да сигнализира областния ветеринарен инспектор. Гражданите могат да подават сигнали за нарушения на денонощния телефон на БАБХ 0700 122 99.