Съмнения за заразяване с антракс (популярен като „синя пъпка”) сред хора и животни вдигнаха под тревога здравните и ветеринарните власти в Ловешко. Сигналът предизвика безпокойство сред жителите на село Стефаново и посетителите на архитектурния резерват „Старо Стефаново”.

Случаят се развива през уикенда, когато в болницата в Плевен е хоспитализирано семейство от село Стефаново със съмнителни симптоми. По първоначална информация хората са консумирали месо от собствени животни, добито за лични нужди. Поради високия риск от опасната инфекция, районът около спешното отделение на плевенската болница е бил временно отцепен от полицията за спазване на протоколите за сигурност.

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Втори пореден ден екипи на Областната дирекция по безопасност на храните и полицията извършват инспекции в село Стефаново. Областната администрация в Ловеч обмисля спешно свикване на Областната епизоотична комисия. Местните жители и туристите в района изразяват опасения от евентуално налагане на карантинни ограничения, ако пробите се окажат положителни.

Първите взети проби от хора и животни на този етап са отрицателни. Здравните органи и ветеринарните служби изчакват финалните резултати от специализираните референтни лаборатории към Българската агенция по безопасност на храните, които да потвърдят или отхвърлят категорично наличието на антракс. Очаква се това да се случи в сряда.