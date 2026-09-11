Къща се наклони и пропада в русенското село Екзарх Йосиф след мащабна ВиК авария. Собственичката Красимира Кулева установява, че причината е компрометирана водопреносна мрежа, чийто ремонт преди повече от 10 години бил извършен некачествено.

Проблемът излиза наяве в началото на септември, когато Красимира е извикана спешно на село. Там заварва багер и огромна дупка до къщата си.

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„Когато дойдох, багерът беше изкопал дупка 4 на 4 метра. Имаше много вода и кал. Най-вероятно тази вода е текла месеци наред. Извадиха PVC тръба, която е лепена на 12 места. Сложено е едно парче от 50 см, залепено на 12 места. Всичко е текло под къщата”, разказва Красимира Кулева.

В резултат на постоянния теч по стените на дома се появяват огромни пукнатини, подът се е наклонил, а през цепнатините в стаите вече се вижда небето. Къщата е обявена за опасна за живеене.

Според собственичката проектът за смяна на тръбите е от 2012 г. и е изпълнен от фирма, която вече е заличена. Жената подала жалба във ВиК-Русе и настоява вещо лице да оцени щетите.

„ВиК дава обществената поръчка на тази фирма. Не е проследено как е работено. След като са им дали поръчката, те са отговорни за щетите. Вече три къщи в селото са засегнати”, категорична е Красимира.

⇒ Позицията на ВиК-Русе

От водното дружество изпратиха писмена позиция, в която уточняват, че реконструкцията през 2013-2014 г. е по проект на Община Борово, която е и възложител. Според тяхната проверка в близост до водопровода е открита незаконна септична яма. От дружеството твърдят, че именно отпадъчните води от ямата са довели до слягане на земната основа, което предизвикало скъсването на заварката на водопровода.

Кметът на община Борово Валентин Панайотов заяви, че това е втори случай на пропадаща къща за няколко месеца и ситуацията изисква спешни мерки.

„Оказа се, че това е от водопроводната инсталация. Имаме достатъчно сигнали, за да започнем спешно обследване на цялата мрежа. По веригата може да пострадат и още хора, ще обследваме и обществената инфраструктура”, заяви Панайотов.

Предстои да бъде изяснено чия е вината за разрушения дом и как ще бъдат обезщетени потърпевшите.