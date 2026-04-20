Огнище на антракс е установено във ферма в силистренското село Черногор. Девет от общо 28 бивола в стопанството вече са умрели, а инфекцията е потвърдена лабораторно. Останалите животни ще бъдат спешно ваксинирани, като към момента няма данни за заразени хора.

Проверката на Българската агенция по безопасност на храните разкри сериозни нарушения. Оказа се, че животните са били лекувани дълго време от собственика, без да бъдат уведомени ветеринарните лекари. Това забавяне създало реален риск от разпространение на заразата.

След проверка на БАБХ: Над 3,3 тона храни ще бъдат унищожени в Бургаско

Собственикът произвеждал саздърма, пастърма, консерви и месо, добивани в два незаконни обекта, които са запечатани. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.

В село Черногор е въведена пълна забрана за движение на животни. Екипи на БАБХ и специалисти от цялата страна са на терен, за да дезинфекцират района и да проследят пътя на заразата. Ваксинацията е разширена и обхваща всички животни в населеното място, които могат да се заразят.

Антраксът е остра заразна болест по животните и хората. При естествени условия боледуват всички тревопасни и всеядни животни и хищници. Най-чувствителни са козите, овцете и елените, след това говедата, биволите, камилите и конете.

БАБХ напомня на животновъдите и Българския ветеринарен съюз, че при съмнение за заболяване трябва веднага да информират официалните ветеринарни лекари в ОДБХ.

Гражданите могат да подават сигнали за нарушения на денонощния телефон на БАБХ 0700 122 99.

