София е сред осемте финалисти в конкурса Европейски столици на туризма 2027. Градът е избран след независима експертна оценка измежду 43 кандидатури от 18 държави и е един от двата, достигнали до финала в категорията за места с население над 100 000 души.

Изданието за 2027 г. е първото в новия формат на конкурса, който обединява досегашните инициативи Европейска столица на интелигентния туризъм и Европейски зелен пионер на интелигентния туризъм под общото име Европейски столици на туризма.

Кандидатурата на София е разработена от екипа на Общинско предприятие „Туризъм“ при Столична община Visit Sofia с участието на експерти от различни структури на общината, културни институции и партньорски организации. В нея се разглежда развитието на града в четири направления: достъпност, устойчивост, дигитализация и културно наследство и творчество. Представени са конкретни политики, мерки и резултати, свързани с развитието на обществения транспорт, мерките за по-чист въздух, отворените градски данни, дигиталните решения за посетители и съвременното представяне на културното наследство.

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„Вярвах в тази кандидатура от първия ден, защото вярвам в града. Подкрепих екипа на Visit Sofia да разкаже София такава, каквато я виждаме и каквато искаме да я показваме пред света. Това е град с хилядолетна история, планина на една ръка разстояние, силна култура и енергията на съвременна европейска столица. София има своя характер и своя история, които си струва да бъдат разказани. Радвам се, че за първи път сме сред финалистите на конкурса и че имаме възможност да покажем пред Европа какво прави нашия град специален”, споделя кметът Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на СО.

В кандидатурата София е представена като компактна и добре свързана столица, в която културното наследство, природата, градската среда, общественият транспорт, дигиталните услуги и ежедневният живот на хората са части от едно общо преживяване.

„Представихме София не само за туристи, а такава, каквато е за хората, които живеят тук. Заложихме на близост вместо на мащаб и нарекохме идеята Capital of Proximity - Столица на близостта. С нея София е сред финалистите за първи път, откакто конкурсът съществува, и то в първото издание на новия формат. През ноември ще я защитим в Брюксел“, отбелязва Надя Балабанова, ръководител на отдел „Маркетинг, реклама и информация“ в ОП „Туризъм“ при Столична община.

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Експертната оценка се прави по подадените документи и данни, по еднакви критерии за всички кандидати. Оценени се вече постигнати резултати в четирите направления на конкурса.

„Тази оценка е направена от независими европейски експерти, които анализират данни, а не кампании. За нас тя е външна оценка на работата, която върши цялата туристическа екосистема на София“, коментира директорът на ОП „Туризъм“ Антон Пенев.

Финалистите от двете категории ще представят своите кандидатури пред европейското жури на 18 и 19 ноември 2026 г. в Брюксел. След представянията журито ще определи двата града, които ще носят титлата Европейска столица на туризма 2027, по един във всяка от двете категории.

През 2025 г. в София са регистрирани 1 377 544 пренощували посетители и 3 060 923 нощувки, съответно с 9% и 6% повече спрямо 2024 г. Международните гости формират 62% от посетителите и 68% от нощувките.

Редактор: Габриела Павлова