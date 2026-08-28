Нови километър и половина от булевард „Копенхаген“ в София ще свързват кварталите „Дружба“ и „Младост“. Предвижда се в участъка да има четири ленти и локални платна, трамвайни релси, велоалеи и тротоари.

Стойността на проекта е 28 милиона евро, а срокът за изпълнение е 350 дни.

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„Свързва два големи района, осъществява важна транспортна свързаност, свързва няколко вида масов градски транспорт. По него има както велоалеи, така и четири платна за движение. Широки тротоари в достъпна градска среда. Озеленяваме и повече от два пъти това, което трябва да озеленим по наредба“, каза заместник-кметът по общественото строителство Никола Лютов.

Редактор: Цвета Лазаркова