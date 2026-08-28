"Топлофикация София" има амбициозен план да подмени над 40 км тръбопроводи тази година. Това заяви кметът на София Васил Терзиев във връзка с мащабната профилактика на топлорайон "София Изток".

По думите му целта е ремонтните дейности да бъдат извършени възможно най-рано. Терзиев подчерта, че всички отговорни институции са взели поука от миналата година, когато ремонтите са започнали твърде късно.

Кметът на София коментира и въпроса за одит на "Топлофикация София". Според него е необходим цялостен анализ на дружеството, който да оцени техническото и финансовото му състояние и да очертае възможностите за бъдещото му управление. "Трябва да се намери решение с държавата относно дълга и да се осигурят необходимите инвестиции, за да могат софиянци да получат една наистина добра услуга", заяви Терзиев.

По думите му става въпрос за инвестиции от над 1,5 млрд. евро, които са необходими за подмяна и модернизация на мрежата. Кметът на София смята, че за реализирането им е нужна "малко по-различна форма на управление" и посочи концесията като възможен вариант.

Голяма част от София остава без топла вода

Той уточни, че загубата е на дружеството за 2026 г. е "няколкостотин милиона". "Решаването на проблемите на "Топлофикация София" е дългосрочен процес, който изисква инвестиции, регулаторни промени и постепенно обновяване на мрежата", допълни Терзиев.

Според него концесионният модел на "Софийска вода" е довел до добър краен резултат за столицата. Той изрази надежда подобен подход да бъде приложен и при "Топлофикация София".

Припомняме, че „Топлофикация София” започна от 28 август планирана мащабна профилактика на топлорайон „София Изток”. Поради тази причина топлоподаването ще бъде временно прекъснато в голяма част от източните и южните райони на столицата за период от две седмици. Ремонтните дейности ще продължат до 13 септември включително.

През този период без топла вода ще бъдат кварталите „Христо Смирненски”, „Гео Милев”, „Изток”, „Изгрев”, „Дианабад”, „Младост” 1, 1А, 2, 3 и 4, „Мусагеница”, „Полигона”, „Студентски град”, „Витоша”, „Малинова долина”, „Дървеница”, „Дружба” 1 и 2, както и „Хладилника”.

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Спирането ще засегне и част от кв. „Лозенец” – в района между улиците „Филип Кутев”, „Стоян Михайловски”, „Арх. Йордан Миланов”, „Борова гора”, „Митрополит Кирил Видински”, „Елин Пелин”, „Миджур”, „Крум Попов”, „Богатица”, „Кожух планина”, „Козяк” и „Емилиян Станев”, както и булевардите „Симеоновско шосе”, „Арсеналски” и района на Южния парк.

Без топлоподаване ще останат още Университетска болница „Лозенец”, Посолството на САЩ, Софийският зоопарк, комплекс „Враня” (БАН и НИМХ), както и промишлената зона около Гара Искър. Профилактиката ще обхване и част от кв. „Яворов” в карето между бул. „Михай Еминеску”, бул. „Цариградско шос”, ул. „Александър Жендов” и бул. „Шипченски проход”.