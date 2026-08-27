„Топлофикация София” започва от 28 август планирана мащабна профилактика на топлорайон „София Изток”. Поради тази причина топлоподаването ще бъде временно прекъснато в голяма част от източните и южните райони на столицата за период от две седмици.

Ремонтните дейности ще продължат до 13 септември включително. През този период без топла вода ще бъдат кварталите „Христо Смирненски”, „Гео Милев”, „Изток”, „Изгрев”, „Дианабад”, „Младост” 1, 1А, 2, 3 и 4, „Мусагеница”, „Полигона”, „Студентски град”, „Витоша”, „Малинова долина”, „Дървеница”, „Дружба” 1 и 2, както и „Хладилника”.

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Спирането ще засегне и част от кв. „Лозенец” – в района между улиците „Филип Кутев”, „Стоян Михайловски”, „Арх. Йордан Миланов”, „Борова гора”, „Митрополит Кирил Видински”, „Елин Пелин”, „Миджур”, „Крум Попов”, „Богатица”, „Кожух планина”, „Козяк” и „Емилиян Станев”, както и булевардите „Симеоновско шосе”, „Арсеналски” и района на Южния парк.

Без топлоподаване ще останат още Университетска болница „Лозенец”, Посолството на САЩ, Софийският зоопарк, комплекс „Враня” (БАН и НИМХ), както и промишлената зона около Гара Искър. Профилактиката ще обхване и част от кв. „Яворов” в карето между бул. „Михай Еминеску”, бул. „Цариградско шос”, ул. „Александър Жендов” и бул. „Шипченски проход”.

От дружеството поясняват, че този ремонт е част от задължителната ежегодна подготовка на съоръженията за предстоящия отоплителен сезон. Предвижда се подмяна на амортизирана арматура и проверка на основните мощности в централата. Целта е да бъдат намалени рисковете от аварии и да се гарантира нормалната работа на системата през зимата на 2026/2027 г.

Редактор: Мария Барабашка