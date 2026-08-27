Водоподаването към четири села в община Струмяни е възстановено след сериозните проблеми, причинени от лошото време в района. Водата обаче засега не трябва да се използва за пиене и приготвяне на храна, предупреждават от ВиК - Благоевград.

От 03:00 часа на 27 август вода отново има в Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката, след като е възстановено подаването от село Плоски към населените места от група „Струмяни“.

Системата все още не работи нормално, а качеството на водата е влошено. Затова до излизането на резултатите от лабораторните изследвания тя може да бъде използвана единствено за битови нужди.

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Съвместно с Регионалната здравна инспекция в Благоевград ще бъдат взети две последователни проби. Едва след анализите ще стане ясно дали водата отговаря на изискванията за питейни нужди. Дотогава водоноските ще останат на разположение на жителите.

Продължава и работата по отстраняването на щетите по водопроводната мрежа. Предстоят промивки и профилактика, обход на съоръженията и регулиране на водоподаването.

При аварийните дейности вече са отстранени две повреди в участъка, обслужван от „Увекс“ – Сандански, както и авария край Илинденци, където водопроводът преминава през река. Още две повреди в село Струмяни предстои да бъдат ремонтирани.

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Екипите работят денонощно, включително в труднодостъпни планински райони и в коритото на река Белишка, известна и като Шашка, край Илинденци. От ВиК посочват, че аварийните дейности ще продължат до пълното стабилизиране на системата.

До проблемите се стигна след гръмотевична буря, проливни валежи и рязко покачване на нивата на реките Шашка и Злинска. Заради нанесените щети в района на селата Струмяни и Илинденци беше обявено бедствено положение. То е в сила от 01:00 часа на 25 август до 01:00 часа на 31 август.

Редактор: Цветина Петкова