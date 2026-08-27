Продължава разчистването на тоновете кал, скали и дървета, които заляха Струмяни при пороя и бурята през нощта в понеделник. Стотици пожарникари, горски служители, военни и много доброволци от Благоевград, София, Сандански и Петрич се притекоха на помощ. Заради стихията и придошлата река Шашка в общината беше обявено и бедствено положение.

Една от къщите, понесли щети при наводнението, е на семейството на Соня Илиева, която разказа за преживения ужас. Около 23:10 часа двамата със съпруга ѝ чуват силен шум. „Моят съпруг отиде да прибере малките котенца, които отглеждаме, защото заваля дъжд. Когато аз излязох на терасата, видях черна вода, която вече прииждаше. Просто се изплаших и извиках: „Мишо, идвай!“, разказа в "Здравей, България" тя.

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Само за минути водата нахлува в дома. „В момента, в който влязохме вътре и затворихме прозорците и вратата - всичко се напълни с черна вода и с трупи. Беше страшен ужас и не знам какво сме правили. Борихме се да оживеем“, споделя Илиева.

Семейството се оказва блокирано в къщата и подава сигнал на телефон 112. „Благодарни на пожарникарите, които се отзоваха. Но те не можеха да направят нищо, защото водата беше до прозорците“, спомня си жената.

„Моят съпруг ни гушна с дъщерята и каза: „Ще си умрем тримата!“. Повече не помня, защото съм изпаднала в шок. Не помня момента, в който са ни извадили през прозореца, защото не можех да вървя. Краката ми бяха сковани“, разказва Илиева.

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На въпрос как са оцелели, отговорът е кратък: „Благодарни сме на Господ, че сме живи. Това, ако беше продължило още пет минути, и край - бяхме загинали“, заяви съпругът на Соня.

Семейството изказва благодарност на всички, които са се притекли на помощ. Тримата са изведени през прозореца от пожарникарите. Щетите по къщата са огромни.

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