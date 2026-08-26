Продължава частичното бедствено положение в общините Струмяни и Сатовча. Интензивните валежи предизвикаха големи разрушения.

В Струмяни текат активни действия по почистване, след като силната приливна вълна на река Шашка понесе огромни дървета и блокира пътища и мостове.

Частично бедствено положение в Сатовча и Струмяни след бурята

Предстои възстановяване на водоподаването, след като стихията прекъсна главния водопровод. Електрозахранването е възстановено.

Редактор: Ина Григорова