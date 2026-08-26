Снимка: БГНЕС
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Прекъснато е водоподаването
Продължава частичното бедствено положение в общините Струмяни и Сатовча. Интензивните валежи предизвикаха големи разрушения.
В Струмяни текат активни действия по почистване, след като силната приливна вълна на река Шашка понесе огромни дървета и блокира пътища и мостове.
Частично бедствено положение в Сатовча и Струмяни след бурята
Предстои възстановяване на водоподаването, след като стихията прекъсна главния водопровод. Електрозахранването е възстановено.Редактор: Ина Григорова
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