Столичният общински съвет (СОС) повторно одобри споразумението между Столичната община, фондация „София - европейска столица на спорта“ и „АСТ СЕРВИЗ“ ЕООД, свързано с разширяването и функционирането на ледената пързалка в Княжеската градина. Решението беше разгледано на извънредното заседание на СОС.

Предложението беше разгледано повторно, след като областният управител на София върна за ново обсъждане приетото на 23 юли решение на СОС и спря изпълнението му до повторното произнасяне на общинския съвет. Проектът предвижда разширяване на ледените площи в Княжеската градина до 9000 кв. метра, както и изграждане на повече от един километър ледени алеи и маршрути за свободно пързаляне. Предвиждат се също над 150 помощни средства и тренажори за деца и начинаещи.

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Споразумението е предвидено за срок от три години, като разходите за изграждането и функционирането на мобилния сезонен атракцион, включително за електро и водоснабдяване, са за сметка на частното дружество. Предвиждат се и безплатни двучасови сесии за организирани ученически посещения. След разширяването капацитетът за тези посещения трябва да достигне до 800 ученици дневно.

Областният управител е върнал решението с мотиви, свързани с начина на предоставяне за ползване на общинския имот, размера на площта, липсата на публичен търг или конкурс, както и с необходимостта от допълнително изясняване на някои екологични и процедурни въпроси.

СОС одобри изработването на планове за две нови въжени линии на Витоша

СОС прегласува и изработването на проекти за специализирани подробни устройствени планове за нови въжени линии „Алеко 1“ и „Княжево-Копитото“. Съветниците дадоха разрешение за изработването на проект за специализиран подробен устройствен план за изграждането на нова въжена линия „Княжево-Копитото“. Предвижда се изработване на план за изменение на плана за регулация и застрояване, план за застрояване и парцеларен план за учредяване на сервитут на подземната и наземната техническа инфраструктура.

На 23 юли СОС гласува двата доклада, но областният управител на София ги върна за ново обсъждане със заповеди от 6 август.

Изменението, което беше направено, е уточнение в условията, при които трябва да бъде изработен устройствения план, а именно да бъде съгласуван с определен брой институции, поясни на брифинг заместник-кметът по градоустройство на Столичната община Любомир Георгиев. Той каза, че се върви в посока създаване на работещ устройствен план за двата лифта. Зам.-кметът подчерта, че в момента нито един лифт на Витоша няма сервитути, което е изискване по закон.

Георгиев изрази намерението си Столичната община "да върви ръка за ръка с държавата в кооперативност". За възражението на областния управител зам.-кметът каза, че го интерпретира като загриженост към бъдещето на Витоша и начина, по който би се възстановил лифтовият достъп до него. Общинският съвет разрешава да се изработи устройствен план, поясни Любомир Георгиев. Според него Столичната община може да постигне съгласие с държавата относно това как да бъде реализирана тази инициатива, тъй като не би трябвало да има против преминаването през законните стъпки за учредяване на сервитути, а един ден и изграждане на лифтове. Любомир Георгиев подчерта, че в момента никой не започва да изгражда лифт, трасета, станции и т.н. Това ще е процедура, която отнема време.

Любомир Георгиев каза, че разбира аргументацията на областния управител за необходимостта от предварително съгласуване по една от процедурите и затова преди два дни Столичната община е внесла в Регионална инспекция по околната среда и водите документацията за процедура по екологична оценка за бъдещия подробен устройствен план.

Зам.-кметът потвърди, че е в ход обществена поръчка за обследване на състоянието и безопасността на Княжевския лифт, която ще е ключова за преценката за безопасността на съществуващите му съоръжения - стълбове, кабел, станции. Ако процедурата докаже, че съоръженията не са безопасни, следва Столичната община да предпише на собственика да ги премахне доброволно. Ако това не се случи, по закон Общината има право да премахне тези съоръжения, обясни процедурата заместник-кметът Георгиев.

На въпрос възможно ли е изграждане на ново трасе за Княжевския лифт съгласно действащия План за управление на Витоша Любомир Георгиев каза, че той забранява нови трасета и лифтове, довеждащи до туристическите зони. Княжевският лифт не води до туристическа зона, тъй като Копитото не е определено в Плана за управление като туристическа зона. Тоест може да бъде направен нов лифт в ново трасе на Княжевския лифт, каза Георгиев.

Редактор: Станимира Шикова