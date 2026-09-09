7-годишно дете е било нападнато и нахапано от четири кучета във Враца. То е прието за лечение с множество разкъсни рани по цялото тяло, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден в Районното управление във Враца от Центъра за спешна медицинска помощ около 13:50 часа на 8 септември.

Домашно куче нахапа 5-годишно дете в Софийско

След проведено издирване полицаите установили, че детето е било нападнато от четири кучета в местността „Мало Краище“. Животните са собственост на мъж от Враца. По данни на МВР всички кучета са чипирани и имат паспорти. Собственикът им е установен и разпитан. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова