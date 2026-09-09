Заради урагана „Лоуъл”, който минава покрай основните Хавайски острови, все още има опасност от проливни валежи, внезапни наводнения, свлачища, високи вълни и силни морски течения, съобщават от МВнР.

От Външното ни министерство предупруждават българските граждани да следят съобщенията и указанията на местните власти и метеорологичните служби, както и да ограничат неналежащите пътувания до остров Кауай.

Снимка: БТА

Именно той е най-сериозно засегнат от стихията. На острова има паднали дървета и електропроводи, наводнени и блокирани пътища, материални щети и сериозни прекъсвания на електроснабдяването. Възможни са нарушения и на въздушния и наземния транспорт. Не се препоръчва преминаването пеша или с автомобил през наводнени участъци. Желателно е да се избягват райони с опасност от свлачища. При високо вълнение следва да се избягват плажове, крайбрежни пътища и скалисти участъци, предупреждават от МВнР.

Снимка: БТА

От МвнР препоръчват на гражданите да проверяват предварително статуса на полетите си и информацията от авиокомпаниите и летищата. При непосредствена опасност следва да се подават сигнали на 911.

Западните Хавайски острови рано тази сутрин бяха засегнати от силни ветрове и проливни дъждове, причинени от урагана „Лоуъл”. Това създаде опасност от наводнения, кални свлачища и торнада, предаде „Асошиейтед Прес". За островите Кауаи и Ниихау днес беше обявена тревога за ураган, докато за Оаху – най-големият по население остров на щата, на който живеят близо един милион души – беше обявена тревога за тропическа буря.

Снимка: БТА

Редактор: Ина Григорова