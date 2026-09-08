Пожар избухна в нерегламентирано сметище в западната промишлена зона на Мездра. Горенето на различни отпадъци предизвика силно задимяване, което се вижда от голямо разстояние.

На място са изпратени два екипа на пожарната в Мездра. В гасенето участват и служители на местната комунална фирма. Огънят гори от няколко часа, но вече е локализиран.

Незаконно сметище се запали и обгази част от Пловдив (СНИМКИ)

Няма опасност за намиращите се в района стопански постройки и близката кравеферма. В сметището са изхвърлени мебели и друга покъщнина, строителни материали, автомобилни гуми и различни битови отпадъци. Именно горенето им е причина за гъстия дим и острата миризма в района.

Жители съобщават, че миризмата се усеща на значително разстояние, включително в село Люти дол. По думите им тя наподобява тази на горяща пластмаса и гуми. Екипите продължават работата по окончателното потушаване на огъня.

Редактор: Цветина Петкова