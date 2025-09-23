Снимка: Благой Бекриев, NOVA
В небето са се носили облаци бял дим, а миризмата на изгоряло е била тежка и непоносима
Пожар обгази част от Пловдив. Огънят е избухнал в Южната индустриална зона на града. Живеещите в районите „Южен“ и „Западен“ се оплакаха пред NOVA, че малко след 22.30 часа снощи в небето са се носили облаци бял дим.
Миризмата на изгоряло е била тежка и непоносима. Голяма част от жителите веднага са затворили прозорците на домовете си и така са прекарали нощта.
Снимка: Благой Бекриев, NOVA
От Регионалната дирекция на пожарната в Пловдив съобщиха за NOVA, че сигналът за пожара е подаден към 21.40 ч. Запалило се е нерегламентирано сметище за строителни отпадъци на границата между две електропреносни дружества в Южната индустриална зона.
На площадка, около 2 декара, са били изсипвани контейнери със строителни отпадъци. Горели са и различни пластмаси и бои. Цяла нощ екипи на пожарната са били на терен. Няма данни от РИОСВ - Пловдив за установено замърсяване на въздуха. По случая полицията започна проверка.
Последвайте ни