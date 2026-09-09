Продължават ударите между Русия и Украйна. Възможностите за постигане на мир бяха обсъдени във вторник между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин. Двамата са провели едночасов телефонен разговор, малко след като американските преговарящи се върнаха от визитата си в Москва и Киев. По време на разговора Путин уверил Тръмп, че Русия няма агресивни намерения спрямо Европа. И другото, което отбелязват от диалога между двамата - отчетени са били усилията на Мелания Тръмп за връщането на руски и украински деца при техните семейства.

Междувременно страните членки на Европейския съюз постигнаха споразумение за дерогация, която ще позволи на Украйна да закупува жизненоважни продукти за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът". Това стана ясно от изявление на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Така следващото плащане за Киев в размер на над 3 милиарда евро ще позволи на украйна да защитава по-добре въздушното си пространство.

Тръмп и Путин са провели едночасов телефонен разговор

На този фон остава въпросът дали дипломатическите усилия могат да доведат до реално прекратяване на войната или преговорите се превръщат в „лабиринт без изход“. Темата в „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха журналистът Чавдар Стефанов и международният редактор на "Дневник" Ангел Петров.

„Никога не съм обичал простите и кратки отговори, обаче се опасявам, че отговорът тук е „да“, коментира Ангел Петров. По думите му проблемът не е единствено в позициите на Русия и Украйна, а и във формата на преговорите. „Много често всяка страна е готова да приключи едва когато смята, че губи повече на бойното поле, отколкото на масата за преговори“, изтъкна той.

Според него липсва устойчив процес, който постепенно да надгражда постигнатото в предишните разговори. „Нямаме градация. Нямаме постоянен процес, който да стъпва върху постоянно надграждащ се преговорен материал, върху хора, които работят и на по-ниски технически нива с екипите от другата страна. Просто така не се преговаря“, каза той.

Чавдар Стефанов пък обясни, че вижда „малко прозорче“ за възобновяване на преговорите, но също не очаква бързо решение. Според него обаче голяма част от усилията в момента са насочени не толкова към непосредствен край на войната, колкото към подготовката на Украйна за предстоящите зимни месеци. „Никой не говори сериозно за мир преди края на зимата“, заяви той.

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По думите му Киев се стреми да подсигури максимално противовъздушната си отбрана, тъй като се очаква Русия отново да засили ракетните и дроновите атаки през зимата. „Основна задача е да се подсигури максимално противовъздушната отбрана на Украйна“, посочи Стефанов и допълни, че именно тази тема вероятно е била сред основните във фокуса на разговорите на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев.

Стефанов смята, че Украйна паралелно с дипломатическите усилия се подготвя и за продължаване на войната. „Сякаш Украйна дава сигнал: „Ако не приключи сега, сме готови за още“, каза той. Според него най-важният фактор, който трябва да бъде разбран, е стратегическата цел на Владимир Путин. „Главната задача на Владимир Путин в цялата авантюра е реконструкцията на една могъща, една мащабна руска империя“, заяви Стефанов.

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Той посочи, че Москва продължава да следва политика на милитаризация и конфронтация със Запада, а това прави перспективата за бързо мирно споразумение още по-сложна.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова