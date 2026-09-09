Президентът на САЩ Доналд Тръмп е направил щедри коледни подаръци на четирима служители от администрацията на Белия дом. Информацията за личните дарения стана ясна от новите финансови декларации, публикувани официално от властите във Вашингтон.

Изпълнителният асистент Натали Харп, съветникът по комуникациите Марго Мартин и заместник-директорът на операциите в Овалния кабинет Чембърлейн Харис са получили по 45 000 долара. Директорът на операциите в Овалния кабинет Уолт Наута е получил подарък в размер на 20 000 долара, става ясно от годишните финансови отчети.

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„Тръмп отдавна има практика да прави коледни подаръци на хора от своето обкръжение, включително понякога на служители и съветници, както по време на работата си в правителството, така и през годините си в частния сектор”, коментира представител на Белия дом. Според него паричните подаръци не са свързани с официалните служебни задължения на тези лица и следователно са изцяло допустими съгласно приложимите законови и етични стандарти.

Натали Харп е постоянно до президента и е известна с това, че носи със себе си преносим принтер, за да разпечатва благоприятни за Тръмп медийни публикации, тъй като той предпочита да чете информацията на хартия.

Марго Мартин работи за него още от предишния му мандат и го последва в Палм Бийч след изборите през 2020 г., за да помага с медийната му дейност, преди да се завърне в Белия дом през 2024 г. По-рано тази година президентът назначи Чембърлейн Харис в Комисията по изящните изкуства на САЩ, която упражнява надзор върху проекта за бална зала в президентската администрация.

Четвъртият служител с подарък, Уолт Наута, преди е бил личен прислужник на Тръмп. През 2023 г. той е обвинен за възпрепятстване на разследването за класифицирани документи, взети от Белия дом, но обвиненията срещу него бяха свалени през 2024 г. Според официалния доклад за възнагражденията Харп, Мартин и Харис получават по 150 000 долара годишно, а годишната заплата на Наута възлиза на 175 000 долара.

Редактор: Мария Барабашка