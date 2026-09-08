Раждането вкъщи – една опасна тенденция, която крие много рискове, а липсата на медицински екип може да бъде фатална. Какви са възможните усложнения говори неонатологът д-р Донка Узунова в ефира на „Социална мрежа”.

Тя сподели, че в практиката си има случаи на усложнения при раждане в домашни условия. Като цяло те не са голям процент от общите раждания, а причините са различни.

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Лекарят посочи, че няма статистика у нас, която да посочи как стои въпросът с този тип раждания. Тя подчерта, че понякога това решение обаче може да доведе до фатален край или до усложнения.

Лекарят каза, че у пациентите има недоверие в здравната система и понякога това е причина за решението майката да роди у дома.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова