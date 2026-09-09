Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева представи в Брюксел ново изследване за икономическите ефекти от разширяването на Европейския съюз. Анализът беше презентиран на събитие на Centre for European Policy Studies (CEPS), на което присъства и еврокомисарят по разширяването Марта Кос.

Ето и пълния текст на речта на Кристалина Георгиева:

Добър ден! Прекрасно е да съм отново в Брюксел. Позволете ми да започна с благодарност към нашите домакини в CEPS за възможността да сме заедно днес. Бих искала първо да споделя радостта си, че комисар Кос се присъединява към тази панелна дискусия. Разширяването отново е ключово важно за бъдещето на Европейския съюз — като през следващите години се очаква да се присъединят държави от Западните Балкани, Молдова, както и Украйна.

За мен разширяването е повече от въпрос на политика. За мен то е личен въпрос. Аз съм израснала в България и отлично познавам възможностите, които носи европейската интеграция. Това е така, защото присъединяването към ЕС подобри осезаемо живота на моите съотечественици.

Най-голямата вълна на разширяване досега беше през 2004 г., когато към ЕС се присъединиха 10 държави. През годината на това разширяване растежът на световната икономика достигна 5.3%. Търговията процъфтяваше, а глобалните вериги за доставки ставаха все по-интегрирани, което носеше огромни ползи на европейските фирми.

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Замислете се къде намираме днес. Тази година растежът на световната икономика се очаква да бъде около 3%. Търговските ограничения и геополитическото напрежение са високи и нарастват, а Европа е изправена пред значителен демографски и фискален натиск.

Нима тези обстоятелства намаляват важността на разширяването? В никакъв случай! Ако се предприемат правилните стъпки, разширяването може да осигури значителен и изключително необходим тласък за растежа в Европа — както за държавите кандидатки за членство, така и за тeзи, които вече са част от Съюза. Светът става все по-трудно място за живот — а разширяването и задълбочаването на единния пазар на ЕС ще направят Европа по-силна и по-устойчива.

Днес на държавите кандидатки за членство се предоставя същата възможност, от която се възползваха и други страни при предишните кръгове на разширяване: разликите в равнищата на доходите и качеството на управлението спрямо настоящите държави — членки на ЕС, са значителни, но като цяло са съпоставими с различията, пред които са били изправени страните при предишни разширявания.

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Потенциалната награда е голяма. При предишните кръгове на разширяване БВП на глава от населението в регионите, присъединили се към ЕС, се е увеличил с над 30% в рамките на едно десетилетие спрямо сходни региони извън ЕС. Настоящите държави членки, и това е важно, също постигнаха значителни печалби.

Нова статия на екипа ни в МВФ, публикувана днес, показва, че страните кандидатки могат да постигнат сходни резултати и да увеличат БВП на глава от населението с 30–35% в рамките на едно десетилетие. Но за да повиши стандарта на живот, разширяването наистина трябва да следва правилните стъпки: кандидатите трябва да проведат смели вътрешни реформи, а ЕС трябва да осигури разумна подкрепа.

Защо държавите печелят от присъединяването към ЕС? Отговорът се крие главно в по-високата производителност. Производителността представлява приблизително две трети от общите ползи от присъединяването. Но членството в ЕС само по себе си не води автоматично до повишаване на производителността. Тя трябва да се постигне. Производителност има там, където местни и чуждестранни инвеститори и бизнеси виждат нови възможности в страните в процес на присъдиняване. Тя е там, където има иновативни фирми, които инвестират и се конкурират.

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И тази нарастваща производителност има отлични ефекти. Създава по-добри работни места и по-силни икономически възможности. По-високата производителност и по-високите трудови възнаграждения намаляват натиска върху работещите и склонността им към напускане на страната. Талантът също остава и започва работа в страната.

Нарастването на производителността е най-сигурният път към просперитет. То е едновременно пряк двигател на икономическото сближаване и катализатор за по-високи инвестиции и по-добри резултати на пазара на труда.

И така, как да превърнем тези подобрения в производителността в реалност? Новата ни статия откроява три взаимно подсилващи се двигатели на сближаването: първо, вътрешни реформи, основани на достиженията на правото на ЕС; второ, достъп до единния пазар; и трето, ефективно използване на финансирането от ЕС.

Всеки от тези три двигатели представлява около 1/3 от потенциалните ползи в нашата базова оценка. Разликите в ефективното прилагане на реформите и усвояването на средствата обясняват защо в някои страни процесът на конвергенция протича по-бързо, отколкото в други.

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Ключово значение тук има доброто управление. Именно то два тласък на трите двигатели да повишават производителността. По-добрите институции намаляват несигурността, насърчават инвестициите, повишават ефективността на публичните разходи и помагат на предприятията да се възползват от възможностите, които интеграцията създава.

И така, какъв е крайният резултат? Извличането на максимални ползи от присъединяването е споделена отговорност! Страните кандидатки следва да прилагат ефективно достиженията на правото на ЕС и да избягват пропуски, както и ненужно адаптиране или налагане на изисквания, надхвърлящи предвиденото в правото на ЕС. Те понижават ползите от интеграцията.

Но и пред ЕС стои немалко работа. Ползите от присъединяването ще бъдат по-големи за всички, ако единният пазар стане по-дълбоко интегриран и по-безпрепятствен. Разширяването и задълбочаването на единния пазар следва да се разглеждат като взаимно допълващи се процеси: една по-голяма Европа може да бъде по-силна, но ще бъде много по-силна, ако е и по-добре интегрирана.

Затова съм особено щастлива от възможността да обсъдим с комисар Кос как най-добре да бъде структуриран процеса с участието на Европейската комисия и на настоящите и бъдещите държави-членки. МВФ определено ще помогне – чрез политически съвети и развитие на капацитета. След няколко седмици ще открием нов център за развитие на капацитета в Рим за страните от Западните Балкани и Молдова — SEETAC. SEETAC ще се присъедини към друг център на МВФ във Виена, който подкрепя усилията за развитие на капацитета в Украйна.

Позволете ми да завърша. Предишното разширяване донесе големи ползи както за новите, така и за старите държави – членки на ЕС. Бъдещото разширяване може да постигне същото. След като лично станах свидетел на преобразяващата сила на европейската интеграция, гледам с оптимизъм на това, което тя може да постигне за следващото поколение.

Така че, нека вървим напред! Очаквам с нетърпение дискусиите по този въпрос. Благодаря ви!

Редактор: Станимира Шикова