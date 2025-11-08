С въвеждането на еврото България ще стане по-привлекателна за инвеститорите, заяви пред БНР Кристалина Георгиева - управляващ директор на Международния валутен фонд. Тя изрази удовлетворение от приемането на България в еврозоната, но и не спести препоръки към Европа да бъде по-конкурентоспособна.

"Светът се промени много през последните години. Той е по-несигурен, много полярен. За България е много добре да бъде част от еврозоната. Това добавя две неща - повече сигурност и привлекателност на България за инвестиции, за туристи, прави страната ни по-добре позната в света. България заслужава да бъде в еврозоната, защото има макроикономическа стабилност и защото в продължение на десетилетия изпълнява трудни реформи. Вижда се в икономическата ситуация в страната - безработицата е ниска, растежът е висок. В тези условия ние добавяме стойност към еврозоната", коментира тя в интервю за предаването "Събота 150".

През годините след кризата през 90-те страната прие позиция на фискална дисциплина, напомни Георгиева и изказа мнение, че това ни служи много добре. Тя призовава българите да продължават по този път. Рисковете днес са по-високи от тези, които бяха преди COVID, отбеляза тя и предупреди: "Трябва да внимаваме с дефицита".

По думите ѝ предложеният бюджет защитава фискалната стабилност. Според нея това е много важно за хората.

"Вижда се, че най-важният фактор за успех е един - растежът на икономиката. Ако България успее да постигне по-висока конкурентоспособност и по-висок растеж, това се транслира в по-високи приходи в бюджета и на тази основа възможности да се направи и по-високи разходи".

Управляващият директор на Международния валутен фонд защити проектобюджета за догодина и коментира, че чрез дефицит в рамките на 3% от брутния вътрешен продукт и дълг от 24 на сто страната ни продължава да има добра макроикономическа позиция и в същото време насърчава инвестициите: "Аз искам да кажа една дума в защита на това, че страната се стреми да инвестира за растеж, защото има големи нужди и в България да се създаде още по-добра основа за българския бизнес и за тези, които решат да дойдат да инвестират тук".

Страната има нужда от инвестиции, категорична е Кристалина Георгиева и отново повтори, че най-важното за България е висок растеж, висока конкурентоспособност и висока привлекателност за инвестиции.



Най-важното за Европа - да довърши единния пазар

Според нея ЕС и еврозоната са показали забележителна устойчивост в свят на повтарящи се шокове.

"Европа успява да запази растеж и успява да гарантира на своите граждани добро качество на живот. Но трябва повече. Най-важното за Европа е да довърши проекта на единния пазар", категорична бе тя и изброи какво задължително трябва да се направи: "Първо - да се създаде 28-ия режим за регистрация на фирми. Второ - банков съюз, капиталов съюз. Днес нашите спестявания отиват другаде. Ние трябва да направим така, че нашите спестявания да работят за нас. Без капиталов пазар това няма как да се случи. Трето - да могат хората не само да преминават от една страна в друга свободно, а да отиват със своите квалификации. Днес единният пазар на движение на работната сила не е довършен. Четвърто - единен енергиен пазар. Моето пожелание към България е да използва това, че има още едно място на масата за вземане на решения - да изисква от Европа да довърши започнатото - единния пазар".

Пътят на Европа - многопластови партньорства и диверсификация на икономическата политика

За отношенията между Европа и САЩ Кристалина Георгиева коментира: "Предсказуемостта на отношенията вече я няма. Трябва да гледаме напред. Какво значи това за Европа - да търси конструктивни отношения с най-голямата икономика в света, но също и да строи отношения с други пазари. Пътят на Европа е да строи многопластови партньорства и да диверсифицира своята икономическа политика".

Украйна - трябва да мислим за немислимото

"Войната е трагедия, която не вярвах, че ще бъда свидетел да се случи в моя живот. Това една страна със силна военна позиция да атакува съсед в Европа дълго време мислихме, че е невъзможно, но то се случи. Трябва да се научим да мислим за немислимото", заяви управляващият директор на МВФ, като подчерта, че трагедията е за целия свят.

"Украйна пое отговорна позиция от гледна точка на икономическата политика на страната - те са много дисциплинирани. Украйна си отвоюва не само правото на съществуване, но и правото да бъде подкрепена от своите партньори", изтъкна тя.

Подкрепата за Украйна да продължи

По думите ѝ повече от 140 млрд. долара са осигурени на Украйна в рамките на програмата на МВФ. Тя декларира, че са готови да продължат подкрепата за страната.

"Убедена съм, че Европа ще намери решение на това как да продължи финансово да подкрепя Украйна. Европа вече направи огромна инвестиция в това да защити правото на Украйна да има своята страна, да има независимост. С тази инвестиция Европа доближи Украйна, постави я на пътя към потенциално да бъде член на ЕС", посочи Георгиева и добави, че защитата на Украйна не е само защита на Украйна, но е и за Европа.

"Ще продължим да подкрепяме Украйна и ще го направим в партньорство с приятелите на Украйна. Светът е обединен за това да защити Украйна", категорична бе тя.

Относно идеята на ЕК за репарационния заем управляващият директор на МВФ изказа мнение: "Това е решение на страните-членки на ЕС. Нашето разбиране е, че ЕС възнамерява да продължи подкрепата на Украйна с пълна поддръжка на принципа на уважение на международното право. Нашето разбиране е, че това европейско решение ще бъде взето с пълното разбиране, че Европа стои до Украйна и я защитава в рамките на международното право".

Свят на шок след шок

Световната икономика се оказа много устойчива на шоковете, отбеляза още Кристалина Георгиева. По думите ѝ възможността на света да инвестира в нови технологии и екологични практики се запазва. "Но този растеж е недостатъчен, за да постигнем всичките си цели. Нашето послание от МВФ е - концентрирайте се на факторите за производителност на труда, на растежа, за да можете да имате повече възможности да постигнете тези цели. Опасенията за сигурността са по-високи сега от преди, важността да се защитят гражданите на Европа значи повече инвестиции в отбрана. Виждам в Европа разбиране, че трябва с много повече внимание на европейска конкурентоспособност и производителност на труда да се търси пътят да могат всички тези цели да се постигнат на основната на една по-динамична и силна икономика на Европа".

Редактор: Ина Григорова