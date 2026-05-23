Прокурорският син от Перник Васил Михайлов е приведен в Централния софийски затвор рано сутринта. Това потвърдиха от Министерството на правосъдието за NOVA.

В петък вечерта Михайлов беше заловен при специализирана полицейска операция в София. Той се укриваше от властите след осъдителна присъда и избегна влизането в затвора.

По-рано от Прокуратурата съобщиха, че предстои привеждането на Васил Михайлов в затвора, за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца “лишаване от свобода”. Тя ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства, спрямо Михайлов - едно в съдебна фаза, по което Софийски районен съд е постановил 4 години “лишаване от свобода”, както и по водени срещу лицето други досъдебни производства, съобщиха от държавното обвинение.