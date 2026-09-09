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Действията са предприети след сигнал за предполагаеми нарушения при изпълнението на проекти, финансирани по НПВУ
Специализирана полицейска операция се провежда на територията на община Брусарци, научи NOVA. В акцията участват служители на Областната дирекция на МВР в Монтана и Районното управление в Лом.
Действията са предприети след сигнал за предполагаеми нарушения при изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Акция на ГДБОП в общинската администрация в Район "Приморски"
Процесуално-следствените действия се извършват под надзора на Окръжната прокуратура. Разследващите събират доказателства за евентуално престъпление по служба, свързано с кмета на община Брусарци Наташа Михайлова.
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