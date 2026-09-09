„Ще имам ли достатъчно мляко?“, „Кога ще дойде кърмата?“, „Как ще разбера, че бебето се храни добре?“. Това са само част от въпросите, които вълнуват майките още преди раждането.

Кърменето често изглежда естествено и лесно, но началото може да бъде изпълнено с притеснения и съмнения. Ето отговорите на най-честите въпроси.

Кога всъщност идва кърмата?

Млякото е налице още от самото начало, но през първите дни то е различно от това, което майките си представят като „обилна кърма“.

Първата храна на новороденото е коластрата - гъста, концентрирана и богата на ценни вещества. Тя се произвежда в малки количества, но това е напълно нормално и съобразено с нуждите на новороденото. Стомахчето на бебето през първия ден е много малко и не може да поеме големи количества храна.

Обикновено между втория и петия ден след раждането количеството мляко започва значително да се увеличава.

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Как да разберем дали бебето получава достатъчно?

Това е един от най-големите страхове на майките. А честото сучене само по себе си не е знак, че бебето не се е нахранило.

Новородените могат да сучат често и дълго, особено през първите седмици. Това е част от начина, по който се регулира производството на мляко.

За да разберете дали бебето получава достатъчно мляко, следете броя на мокрите памперси, изхожданията и наддаването на тегло.

Педиатърът може да прецени дали бебето се развива добре и дали храненето протича нормално.

Производството на мляко работи на принципа „търсене - предлагане“

Колкото по-често бебето суче, толкова по-силен е сигналът към организма да произвежда мляко.

Затова ограничаването на кърменията от страх, че бебето „ще изтощи“ гърдите, може да има обратен ефект. В първите седмици честото поставяне на гърда е нормална част от установяването на лактацията.

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Защо кърменето понякога е болезнено?

Леката чувствителност на гърдите и зърната през първите дни е възможна. Силната или продължителна болка обаче не трябва да се приема като нормална част от кърменето.

Ако болката продължава, важно е майката да потърси помощ още в началото, вместо да приема, че трябва просто да я изтърпи.

А ако кърменето не се получи от първия път?

Кърменето е умение, което се учи, както от майката, така и от бебето. Понякога началото е лесно, но в други случаи са нужни време, практика и подкрепа.

Важно е майката да знае, че няма само един правилен начин.

Отговори на тези и още много въпроси ще могат да получат бъдещи и настоящи родители по време на безплатното събитие на „Ох, на мама!“ и Нет Инфо на 26 септември в зала „Пловдив“ на Конгресния център на Международен панаир - Пловдив.

Посетителите ще могат да се включат и в томбола с атрактивни награди!

Пълната програма ще откриете ТУК.

Очакваме ви!

Събитието е с вход свободен, но местата са ограничени и изискват предварителна регистрация.

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Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на Община Пловдив, на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, и To Be Smart, нашите основни спонсори, Медицински център „Д-р Минев“, Purina® PRO PLAN®, NAN 3, Д-р Даниел Ставрев, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на нашите партньори Great Wall Motor, Goto jewellery and diamonds, A-Derma, Кendy Pharma, Софарма АД, Uriage, Детско креативно пространство „Космос“, Unicorn Baby, SmartyKids България, Code SPARK, Witkid.bg, Greno, DEVIN Изворна, Лаборатории Русев, Bioshield, BioAmica, Biozin Kids, МетЛайф България, Заспивай, ЙАЛОКЛИЙН, Lansinoh, Huggy Bear, OneEco, Little Wonders, Meriboo, BioGaia®, Alvina Baby, 1001 Пантофки, „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“, Термо Смарт ЕООД, ASTRATEX, Бочко, Maternea и Издателство „Пътечки“.

Институционални партньори на събитието са Международна лига Ла Лече.

Редактор: Габриела Павлова