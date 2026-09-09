Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (09.09.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (09.09.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (09.09.2026 - обедна) Прогноза за времето (09.09.2026 - обедна) 09 септември 2026 12:42 | Обновена 12:42 Прогноза за времето (09.09.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (08.09.2026 - обедна) Прогноза за времето (08.09.2026 - сутрешна) Франция изпраща най-горещото лято в историята си (ВИДЕО) Прогноза за времето (07.09.2026 - обедна) Горещо време с висок риск от пожари Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Цветина Петкова Добави ни в предпочитани източници в Google Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Ограбиха параклис в Кюстендилско Активите на пенсионните фондове у нас нарастват с 16,8% спрямо година по-рано Почти овладян е пожарът в Национален парк „Централен Балкан” край село Антон Дизелът продължава да поскъпва, на места премина 1,90 евро за литър София е финалист в конкурса Европейска столица на туризма 2027 Овладяха пожара на нерегламентираното сметище край Мездра Антраксът може да остане в почвата десетилетия наред: Как се разпространява заразата Полицейска акция в община Брусарци, разследват кмета за престъпление по служба Запалиха десет автомобила в София Румен Радев заминава за Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси Бюджет 2027 пред европейски контрол: Работодатели и експерти очакват големи реформи и свиване на разходите Четири кучета нахапаха 7-годишно дете във Враца Има ли равнопоставеност между кандидатите в президентската кампания? Защо деветокласниците ни постигнаха рекордно ниски резултати на PISA Без страх от кърменето: Какво трябва да знае всяка бъдеща майка Кабинетът създава ИА „Автомобилен транспортен оператор“ за пътна безопасност Преди първия звънец: Какво трябва да направят родителите за здравето на децата Започна операция по свалянето на тялото на загиналия в Стара планина парапланерист ЕК одобри проект на евродепутата Христо Петров за образователни лагери за деца, живеещи в бедност Петролът - с нов скок: Барел от сорт „Брент“ премина 100 долара Нов спор за цените в заведенията и ДДС Дебат за „Дондуков“ 2: Каква България предлагат Йотова и Гюров Първан Симеонов: Борисов чака своя момент, ГЕРБ може да стане балансьор Продавачка пострада при опит за грабеж на магазин, задържаният бил с 2,48 промила „Не ни плати и изключи телефоните си“: Работници в ресторант в Обзор твърдят, че не са получили заплатите си Влакът, ударен от 18-годишна шофьорка край Тодорово, се движил с под 65 км/ч Братя на 17 и 18 години загинаха при катастрофа в Смолянско Изборите, „Струма“ и допълнителни средства за общините - във фокуса на МС Прогноза за времето (09.09.2026 - сутрешна) ГЕРБ остава без кандидат за президент: Към кого ще се насочат гласовете на партията? Днес е крайният срок за регистрация на партиите за президентския вот Лятото на 2026 г. - по-хладно и с повече валежи от последните две Български учени проучват древни потопени селища край Созопол Раждането вкъщи - опасна тенденция, която крие много рискове Евелина Славкова: ГЕРБ няма да издигне свой кандидат за президент, за да избегне нова загуба Загина участник в световното по парапланеризъм, паднал в Стара планина Обявиха още четири предложения за членове на ВСС Александър Пулев: България е отворена за китайски инвестиции и готова за ново ниво на партньорство Пикът на цените на хранителните продукти преминава, предстои успокояване на пазара, прогнозира Стефан Белчев Сериозна авария наруши водоснабдяването в Плевенско Пожар избухна в нерегламентирано сметище край Мездра „Величие“ се регистрира за участие в президентските избори Мъж си купи кобила в Монтанско с 1100 евро сувенирни банкноти PISA: Българските ученици отново са под средното ниво Румен Радев: Рокади в правителството няма да има Загасиха пожара, изпепелил 2500 декара край Стамболийски (СНИМКИ) Какво да очакват хората от 14-ото издание на "Алея на книгата" в София ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА