Очаква се сръбският президент Александър Вучич да подпише указ за разпускане на парламента и да свика предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Това обяви пред сръбската обществената телевизия самият той, като уточни, че ще подпише указите в 13:00 часа българско време.

"Пожелавам на всички успешна и демократична надпревара. Вярвам, че в крайна сметка след изборите ще излезем от тази криза, в която всички постоянно повтарят колко по-силни са от останалите. С радост ще приема всеки демократичен резултат. Мисля, че е важно за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят, няма да се ядосвам, а ако не ме поздравят - свикнал съм с това", заяви сръбският държавен глава.

Вучич: Приемам условията на протеста. Ще има предсрочни избори

За предсрочни избори настоя през май миналата година студентското движение в Сърбия, което възникна след инцидента на гарата в Нови Сад. Студентите оглавиха масови антиправителствени протести и обвиниха за трагедията управляващите.

Редактор: Станимира Шикова