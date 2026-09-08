Унгария разпореди експулсирането на 10 руски дипломати от страната заради участието им в „неприемливи“ дейности, съобщи унгарският външен министър Анита Орбан.

„Това решение защитава сигурността и суверенитета на Унгария“, заяви тя в социалните мрежи, без да уточнява какви конкретно са били действията на дипломатите.

Acting on my instructions, on Tuesday the relevant official from the Ministry of Foreign Affairs informed the Russian ambassador to Hungary that, according to the assessment of the Hungarian authorities, 10 members of the Russian mission had engaged in activities in Hungary that… — Anita Orban (@_OrbanAnita) September 8, 2026

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По думите на Анита Орбан решението не означава прекъсване на дипломатическите отношения между Будапеща и Москва. От руското външно министерство обаче предупредиха, че отговорът на експулсирането ще бъде „суров и болезнен“.

Ходът бележи сериозно влошаване на отношенията между двете страни. В продължение на години Унгария при управлението на Виктор Орбан беше смятана за един от най-близките съюзници на Русия в Европейския съюз. След поражението на Орбан на изборите през април новото правителство промени курса и зае по-критична позиция към Москва.

Новият премиер Петер Мадяр още преди встъпването си в длъжност заяви, че Будапеща ще поддържа „прагматични“ отношения с Русия. В същото време той и външният министър призоваха Москва да прекрати войната в Украйна.

През май Анита Орбан извика руския посланик в Будапеща, за да протестира срещу мащабна руска атака с дронове срещу Закарпатска област в Украйна, където живее значително унгарско малцинство. Според коментатори това е било съществена промяна в сравнение с политиката на предишното правителство, което не беше привиквало руския посланик след началото на пълномащабната война в Украйна през 2022 г.

Миналия месец правителството на Мадяр официално се разграничи от политиката на предишната управляваща партия „Фидес“. В новите стратегически насоки се посочва, че действията на Русия в Украйна представляват заплаха за Унгария, Европа и международния ред, както и за унгарското малцинство в Закарпатието.

Руският посланик в Будапеща Евгений Станиславов реагира остро на решението. Той определи експулсирането като „изключително неприятелска стъпка“ и „безпрецедентна и необоснована ескалация“.

На фона на предстоящите избори независимият руски разследващ сайт Agentsvo съобщи, че 15 от общо 47 служители на руското посолство в Будапеща са били свързани с руските разузнавателни служби, а за още шестима е имало подобни подозрения.

Бившият ръководител на унгарското контраразузнаване Андраш Телкеш заяви пред "Би Би Си", че дейността на руските разузнавателни служби е била разследвана още преди изборите, но правителството на „Фидес“ е блокирало предприемането на действия.

Русия многократно е отхвърляла обвиненията, че използва дипломатическите си представителства за шпионаж.

Според Телкеш сега основният въпрос е какъв ще бъде отговорът на Кремъл. Ако Москва експулсира 10 унгарски дипломати като ответна мярка, това на практика би означавало затваряне на унгарското посолство в Русия.

Редактор: Георги Иванов