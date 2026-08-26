Снимка: Robert Hegedus/MTI via AP
С този акт новото управление, начело с Петер Мадяр, се разграничава от политиката, която водеше бившият премиер на страната Виктор Орбан
Новото унгарско правителство определи Русия като „заплаха“, демонстрирайки рязка промяна във външнополитическия курс на страната спрямо периода на управление на бившия премиер Виктор Орбан.
Определението е записано в документ, който очертава позициите на унгарската делегация за Общото събрание на ООН през септември. Документът е подписан от премиера Петер Мадяр и е публикуван късно вчера в официалния вестник на Унгария.
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В него се посочва, че „Унгария осъжда руската военна агресия и напълно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници“. Будапеща също признава правото на Украйна да се защитава.
„Поведението на Русия представлява заплаха за Унгария, Европа и световния ред“, се казва още в насоките. Унгария заявява подкрепа за всички дипломатически усилия, насочени към постигането на „траен мир и дългосрочни гаранции за сигурност“ за Украйна.
Новата позиция бележи отклонение от политиката, следвана по време на 16-годишното управление на Орбан. В този период Унгария многократно отслабваше или блокираше санкции на Европейския съюз срещу Русия и отправяше остри критики към Украйна.
Страната беше подложена на постоянен натиск и критика от страна на Съюза заради позицията си спрямо Москва и войната в Украйна.Редактор: Иван Иванов
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