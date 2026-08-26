Новото унгарско правителство определи Русия като „заплаха“, демонстрирайки рязка промяна във външнополитическия курс на страната спрямо периода на управление на бившия премиер Виктор Орбан.

Определението е записано в документ, който очертава позициите на унгарската делегация за Общото събрание на ООН през септември. Документът е подписан от премиера Петер Мадяр и е публикуван късно вчера в официалния вестник на Унгария.

Андраш Бака встъпва в длъжност като президент на Унгария

В него се посочва, че „Унгария осъжда руската военна агресия и напълно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници“. Будапеща също признава правото на Украйна да се защитава.

„Поведението на Русия представлява заплаха за Унгария, Европа и световния ред“, се казва още в насоките. Унгария заявява подкрепа за всички дипломатически усилия, насочени към постигането на „траен мир и дългосрочни гаранции за сигурност“ за Украйна.

Новата позиция бележи отклонение от политиката, следвана по време на 16-годишното управление на Орбан. В този период Унгария многократно отслабваше или блокираше санкции на Европейския съюз срещу Русия и отправяше остри критики към Украйна.

Страната беше подложена на постоянен натиск и критика от страна на Съюза заради позицията си спрямо Москва и войната в Украйна.

Редактор: Иван Иванов