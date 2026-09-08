Румънските служби са задържали руски гражданин по подозрение в шпионаж и са осуетили подготвяна саботажна операция на територията на страната. Това съобщи Румънската служба за разузнаване.

Мъжът живеел в Румъния и бил наблюдаван от службите от февруари 2026 г. Последвалото мащабно разследване установило, че той събира информация за обекти със стратегическо значение.

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По данни на румънското разузнаване руският гражданин снимал комуникационни центрове, военни бази, използвани от съюзниците от НАТО, обекти на структурите за отбрана и национална сигурност, както и критична инфраструктура.

Разследващите твърдят, че мъжът получавал инструкции чрез посредник. Сред поставените му задачи било заснемането на стратегически военни обекти, включително украински товарни самолети „Антонов“ по време на престоя им в Румъния.

Според службата разследването показва още, че за подобни операции се набират хора от уязвими групи, които да изпълняват конкретни задачи на място. В резултат на съвместни действия на SRI, други румънски институции и партньорски служби извън страната е била предотвратена саботажна акция, твърдят от разузнаването. Не се съобщават подробности каква точно е била планираната атака и кой обект е бил нейната цел.

Редактор: Цветина Петкова