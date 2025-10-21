Става въпрос за разузнавателни дейности край инфраструктурни елементи

Министър-председателят на Полша Доналд Туск обяви, че службите за сигурност в различни части на страната са задържали 8 души по подозрения в подготовка на актове на саботаж.

"Службата за вътрешна сигурност в сътрудничество с други служби е задържала 8 души в различни части на страната през последните дни, заподозрени в подготовка на актове на саботаж. Разследването е в ход. Оперативните дейности продължават", написа Туск в социалната платформа X.

В същата социална платформа министърът, който отговаря за спецслужбите, Томаш Шемоняк, заяви, че става въпрос за разузнавателни дейности край военни обекти и инфраструктурни елементи, подготовка на средства за извършване на актове на саботаж и директно изпълнение на атаки".

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Иво Тасев, БТА

