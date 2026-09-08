Няколко населени места в близост до град Кониц, в южната част на Босна и Херцеговина, са застрашени от пожар, който се разпространява бързо от следобедните часове във вторник.

Пожарникари, полицаи, служители на горското предприятие „Шумарство Прен“, както и множество доброволци и местни жители, полагат неимоверни усилия да спрат огъня, преди да е достигнал жилищните сгради. Борбата с пламъците е сериозно затруднена от високите температури и труднодостъпния терен.

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Изпълнителният директор по горското стопанство в „Шумарство Прен” – Кониц, Ален Мухаремович, определи пожара като изключително интензивен.

„Почти всички служители на управлението са тук, както и работниците, които се занимават с преработка и обработка на дървесина. Опитваме се да спасим тези къщи. В момента пожарът е много силен”, заяви Мухаремович.

На терен работят Професионалната противопожарна служба в града, екипи на горското стопанство, пожарникари от Ябланица и жители на района. По думите на Мухаремович в момента гори предимно ниска растителност. „Първо се опитваме да локализираме пожара, след което ще пристъпим към овладяването и окончателното му потушаване”, обясни той.

През предходните дни активни пожари имаше и в районите на Тузла, Томиславград, Прозор-Рама и Купрес в южната и югозападната част на страната, както и край Бихач и Дървар в северозападната част. Активни огнища бяха регистрирани и в крайния югоизток, включително около Билеча и Требине. В гасенето се включиха военнослужещи от въоръжените сили на Босна и Херцеговина, пожарникари и екипи на гражданската защита.

Отговорните служби отново призоваха гражданите да не палят огън на открито, тъй като високите температури и неблагоприятните метеорологични условия създават сериозен риск от бързо разпространение на пламъците.

Редактор: Мария Барабашка