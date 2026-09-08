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Разследващите все още не посочват причина за катастрофата
Открити са черните кутии на товарния „Боинг 767“, който излезе от пистата при кацане в Маями. Записващите устройства вече са изпратени за анализ в Националния съвет по безопасност на транспорта на Съединените американски щати.
Разследващите все още не посочват причина за катастрофата. Те ще проверят данните от полета, подготовката на екипажа, работата на системите и двигателите, както и метеорологичните условия при кацането.
Товарен самолет излезе от пистата на летището в Маями, петима загинаха (ВИДЕО)
При инцидента загинаха петима души, а още петима бяха ранени.Редактор: Никола Тунев
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