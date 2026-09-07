Босна и Херцеговина ще изтегли целия си персонал от посолството в Сърбия, с изключение на посланика и консула, като част от план за свеждане на дипломатическите отношения с Белград до минимум. Това съобщи външният министър на страната Елмедин Конакович, цитиран от „Данас“.

Причината са действията на сръбските власти след смъртта на Ратко Младич - бившия командир на Армията на Република Сръбска, осъден от Международния остатъчен механизъм за наказателните трибунали на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

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На пресконференция в Сараево Конакович уточни, че няма правомощия да отзове посланика и консула, тъй като те се назначават от Председателството на Босна и Херцеговина. Останалите служители обаче ще бъдат изтеглени, а консулските им функции ще бъдат поети от дипломатическите представителства на Босна и Херцеговина в Хърватия и Черна гора.

„Ако можех, още сега бих прекъснал дипломатическите отношения със Сърбия. Това, което мога да направя, е да работя за свеждането на отношенията до възможния минимум. Ще прекратя и огранича цялата комуникация с тях“, заяви Конакович.

Той допълни, че консулските дейности ще бъдат прехвърлени към Загреб и Подгорица.

Конакович съобщи още, че е подготвил редица дипломатически ноти заради действията на Белград. По думите му Сараево ще постави въпроса и пред Европейския съюз, като настоява да стане ясно дали общността прилага еднакви принципи към държавите в региона.

„Преди всичко публично питам ЕС - наистина ли спазвате принципите си? Защитавате ли това, което сте задължили нас да спазваме? Това е въпрос от първостепенно значение за политиката на сигурност“, каза външният министър.

Той обяви, че възнамерява да проведе редица телефонни разговори с международни партньори и вероятно да предприеме дипломатически посещения. Конакович определи темата като приоритетна за Босна и Херцеговина.

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По думите му ЕС трябва да покаже дали ще допусне поведение, което не би било приемливо в рамките на самия Съюз. Той съобщи и за подготвяно писмо до държавите членки на Организацията за ислямско сътрудничество.

Конакович определи ситуацията като „потискаща и тежка“ и заяви, че поводът за пресконференцията е погребението на Младич и поведението на сръбските власти, начело с президента Александър Вучич и неговите сътрудници.

Според него случилото се в Сърбия противоречи на очакванията след подписването на Дейтънското мирно споразумение през 1995 г. „Това, което виждаме днес в Сърбия, не беше очаквано, когато беше подписан Дейтън, а именно отново да станем свидетели на възхваляване на военнопрестъпници“, заяви той.

„Видяхме, че голям брой сръбски представители присъстваха на възпоменанието и погребението. Вучич не беше там, защото постъпи страхливо, вероятно опасявайки се от персонални санкции“, каза босненският външен министър.

Като друг пример за възхваляване на Младич Конакович посочи футболния мач между „Цървена звезда“ и „Партизан“, на който е било отправено послание „Посока Поточари“. Той определи случилото се като „последния сигнал за тревога“.

Според Конакович политиката на Вучич връща Сърбия към атмосферата от 90-те години, но днешната Босна и Херцеговина е различна от тази през 1990 г. Той подчерта и връзката между Младич и Сърбия, като заяви, че бившият командир е продължил да получава заплата от сръбската държава след извършването на геноцида в Сребреница.

„Няма да позволим на никого отново да направи това, което направиха престъпниците. Наясно сме и с това и затова ще работим за предотвратяване на конфликтни ситуации“, заяви Конакович.

Междувременно телекомуникационни компании в босненско-хърватската федерация на Босна и Херцеговина блокираха сигнала на двете телевизии на босненските сърби, които излъчваха на живо погребението и процесията.

Редактор: Георги Иванов