Ратко Младич, бившият командир на Армията на Република Сръбска, който почина в Хага, докато излежаваше доживотна присъда за геноцид и военни престъпления, беше погребан с военни почести на гробището „Топчидер“ в Белград. Церемонията привлече десетки хиляди хора на фона на международните реакции около отдаването на почит към бившия военен командир на босненските сърби. Ковчегът му е изложен в църквата „Свети Лука“ в белградския квартал Видиковац.

Преди Младич да бъде погребан, почетният караул произведе три залпа. Много от събралите се са граждани на босненската Република Сръбска. Опелото беше отслужено от сръбския патриарх Порфирий.

Почина генерал Ратко Младич

В храма присъстват Дарко Младич, син на Ратко Младич, както и негови колеги и приятели.

Тысячи человек пришли на похороны Ратко Младича в Белграде. Министр юстиции Сербии Ненад Вуйич ранее объявил, что Младича похоронят с "воинскими и государственными почестями", но президент Александар Вучич изменил это решениеhttps://t.co/F4N7i8B1CI pic.twitter.com/9UuBRxo21V — DW на русском (@dw_russian) September 7, 2026

Ковчегът на Младич беше украсен с неговата фуражка и сабя, а пред ковчега заедно със снимката му са поставени военните му отличия, както и венец в цветовете на сръбското знаме. До ковчега стояха членове на сръбската армия.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Още от ранните часове в понеделник хиляди хора се стекоха пред църквата „Свети Лука“ в Белград, където беше изложена за поклонение тленната останка на Младич. Част от присъстващите носеха сръбски знамена и негови портрети. За желаещите да присъстват бяха организирани и безплатни автобуси от различни градове в Сърбия и от Босна и Херцеговина.

Снимка: БТА/АП

Младич почина в края на август на 84-годишна възраст, докато изтърпяваше доживотна присъда. Той беше осъден за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина през 90-те години.

Докараха тялото на Ратко Младич в Белград, очакват десетки хиляди на погребението (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снимка: БТА/АП

След опелото Младич ще бъде погребан в Топчидерското гробище до гроба на дъщеря си Ана, която се самоубива с личното му оръжие през 1994 година.

Снимка: БТА/АП

Ковчегът с тялото на Младич беше транспортиран в Сърбия на 3 септември с правителствен самолет. Той беше покрит с национални знамена и посрещнат с военни почести.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

При преминаването на кортежа от летището групи хора, сред които предимно млади мъже, се събраха по надлезите над магистралата.

Снимка: БТА/АП

Те издигнаха транспаранти в памет на Младич и запалиха сигнални ракети. Според информацията на място са били забелязани и полицаи, които отдават чест при преминаването на кортежа.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Редактор: Цветина Петкова