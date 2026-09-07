Европейският съюз осъди проявите на възхвала към военнопрестъпника Ратко Младич по време на погребението му в Белград. Хиляди хора се събраха в сръбската столица, за да се простят с бившия командир на армията на босненските сърби, който почина на 84-годишна възраст, докато излежаваше доживотна присъда.

„Всяко възхваляване на военнопрестъпници, отричане на геноцид и исторически ревизионизъм противоречат на най-основните европейски ценности и нямат място нито в ЕС, нито в страните кандидатки за членство“, заяви говорител на Европейския съюз.

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Реакцията е особено значима на фона на европейския път на Белград. Сърбия е кандидат за членство в ЕС от 2012 г., а преговорите за присъединяване започнаха през 2014 г. До момента са отворени 22 от общо 35 преговорни глави.

Още от ранните часове в понеделник хиляди хора се стекоха пред църквата „Свети Лука“ в Белград, където бяха изложени за поклонение тленните останки на Младич. Част от присъстващите носеха сръбски знамена и негови портрети. За желаещите да присъстват бяха организирани и безплатни автобуси от различни градове в Сърбия и от Босна и Херцеговина.

Тялото на Младич беше върнато от Нидерландия в Сърбия на 3 септември с правителствен самолет. Ковчегът, покрит със знамената на Сърбия и Република Сръбска, беше свален от самолета от сръбски военнослужещи.

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Още преди погребението отношението на сръбските власти предизвика остра реакция в Брюксел. Европейският комисар по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Сърбия заради това, което определи като „възхваляване“ на Младич. Тя предупреди, че начинът, по който Белград се отнася към случая, е несъвместим с ценностите, върху които се основава европейската интеграция.

Ратко Младич беше командир на армията на босненските сърби по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г. Международният трибунал за бивша Югославия го призна за виновен за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления и той излежаваше доживотна присъда в Хага.

Редактор: Цветина Петкова