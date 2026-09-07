По света има около два милиарда мюсюлмани, като около 50 милиона от тях живеят в Европа. За една млада жена, която решава да живее в пълно съответствие с мюсюлманската си вяра, ежедневието изглежда по-различно от това на много други млади хора. 21-годишната Мерджем е студентка от Босна и Херцеговина. Тя ни показва как изглежда ежедневието ѝ и как изповядва своята вяра.

Мерджем е израснала на 45 минути от столицата Сараево. Днес тя живее в общежитие в града, където учи изкуство и история. Наред с учебниците има и една книга, която е неизменна част от ежедневието ѝ - Коранът. Мерджем се стреми да чете по една страница от него всеки ден.

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Тя държи и на начина, по който се облича - носи абая, дълга до пода свободна роба, в комбинация с хиджаб. „Като пораснах, осъзнах, че изглеждам много по-скромно, носейки това, и също така изглеждам непринудено елегантно. Избирам да се противопоставя на системата, която се опитва да налага ценности на обществото ни“, сподлея тя.

Според Мерджем молитвата пет пъти на ден е начин за разпределяне на времето. "Мюсюлманите планират деня си около тези молитви", казва тя.

Мерджем често пътува из провинцията с приятелите си. Тя няма гадже и не планира да се омъжва, преди да навърши поне 25 години. За нея е важно бъдещият ѝ съпруг да бъде мюсюлманин.

„Не се докосваш, не се целуваш, не правиш секс. Трябва да се запазиш за някого, който е достоен за твоите чувства, емоции и докосване. Ти, като жена, не си за всеки, а за някого, с когото да бъдеш завинаги“, коментира Мерджем.

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Редактор: Георги Иванов