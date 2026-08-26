Снимка: БТА
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Събралите се развяваха зелени знамена и скандираха пред джамията „Аш Шааб“
Хиляди хора изпълниха улиците на йеменската столица Сана за рождения ден на пророка Мохамед. Събралите се развяваха зелени знамена и скандираха пред джамията „Аш Шааб“.
Над милион и половина мюсюлмани се стекоха за ежегодното поклонение хадж в Мека
Огромен екран предаваше реч на лидера на хутите Абдул Малик ал Хути. Сана е под контрола на движението от повече от десетилетие, а религиозният празник традиционно събира огромни тълпи в града.
Представители на хутите заявиха, че Маулид трябва да обединява хората отвъд политическите и религиозните различия. Празникът се чества от мюсюлманските общности по света.Редактор: Ина Григорова
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