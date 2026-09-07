101-ва ракетна бригада на руската армия, въоръжена с балистичната ракетна система със среден обсег „Орешник“, е разположена на територията на Беларус. Това заяви началникът на украинското военно разузнаване Олег Ивашченко в интервю за „Укринформ“.

„Орешник“ се смята за модифицирана версия на руската ракета земя-земя „Рубеж“. Благодарение на високата си скорост ракетата е трудна за прехващане и представлява сериозно предизвикателство за украинската противовъздушна отбрана. Системата е разработена с възможност за носене на ядрени бойни глави, но при известните досега руски удари срещу Украйна не са използвани ядрени бойни глави.

Руският президент Владимир Путин неведнъж е заявявал, че „Орешник“ не може да бъде спрян. Това твърдение обаче се оспорва от военни експерти. Според Ивашченко щетите от трите известни атаки с ракетата са били ограничени.

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Русия използва „Орешник“ за първи път срещу Украйна през ноември 2024 г., когато беше нанесен удар по Днипро. По-късно Москва използва ракетата и при мащабна атака срещу Западна Украйна, включително в района на Лвов. Последният известен удар с „Орешник“ е от май, когато беше атакувана Била Църква, на около 80 километра южно от Киев.

Ивашченко заяви още, че Киев е обезпокоен от разрешението, дадено от Беларус на Русия, за разполагане на нейна територия на ретранслатори на радиосигнали. По думите му те подпомагат коригирането на руските атаки с дронове „Шахед“ срещу гражданска и критична инфраструктура в Украйна.

„Ако Беларус не е дала такова разрешение, това означава, че Минск вече не контролира действията на Русия на собствената си територия“, заяви ръководителят на украинското разузнаване.

Въпреки че Русия се стреми да използва територията и военните ресурси на Беларус във войната срещу Украйна, Киев засега не отчита признаци, че Минск се подготвя за пряко участие във военните действия. Ивашченко оцени като ниска непосредствената заплаха, идваща от Беларус, която граничи с Украйна на север.

Беларус, управлявана от Александър Лукашенко от 1994 г., е сред най-близките съюзници на Москва. Страната предоставя политическа и военна подкрепа на Русия от началото на пълномащабната инвазия в Украйна.

Редактор: Георги Иванов