Машината е ударила няколко автомобила и се е запалила, има и ранени

Най-малко петима души са загинали при тежък инцидент с товарен самолет на Amazon на международното летище в Маями. Машината е излязла извън пистата при кацане, ударила е няколко автомобила и се е запалила, съобщава CNN.

При катастрофата са ранени още петима души. По информация на началника на пожарно-спасителната служба на окръг Маями-Дейд Рей Джадала трима от пострадалите са в критично състояние и са откарани в травматологичен център. Други двама са приети в местна болница.

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Част от жертвите са се намирали в автомобилите, ударени от самолета. Наложило се спасителните екипи да разрязват превозните средства, за да извадят заклещените в тях хора.

Товарният Boeing 767-300 е изпълнявал полет от Сан Хуан, Пуерто Рико, до Маями. 

Причината самолетът да не успее да спре все още не е установена. Данни на Flightradar24 показват, че той се е движил с близо 130 мили в час (около 210 км/ч), когато е напуснал използваемата част на пистата. Според преглед на комуникацията с авиодиспечерите, направен от CNN, екипажът не е обявил извънредна ситуация преди кацането.

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На мястото са изпратени повече от 60 спасителни екипа. При пристигането им самолетът вече е бил обхванат от пламъци, а над района се е издигал гъст черен дим. Пилотите са били извадени от машината и са получили медицинска помощ. Към момента няма информация за състоянието им. Властите работят по установяването и официалното потвърждаване на самоличността на петимата загинали.

От Amazon изразиха съболезнования на близките на жертвите. От компанията уточниха, че самолетът е бил експлоатиран от товарния авиопревозвач 21 Air. Компанията съобщи, че оказва пълно съдействие на Националния съвет за безопасност на транспорта, Федералната авиационна администрация и местните власти. Причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват.

21 Air е товарна авиокомпания със седалище в Северна Каролина и оперативен център в Маями. Според авиационната анализаторска компания Cirium превозвачът експлоатира осем самолета Boeing 767 за Amazon Air.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: CNN

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