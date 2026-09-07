Най-малко петима души са загинали при тежък инцидент с товарен самолет на Amazon на международното летище в Маями. Машината е излязла извън пистата при кацане, ударила е няколко автомобила и се е запалила, съобщава CNN.

При катастрофата са ранени още петима души. По информация на началника на пожарно-спасителната служба на окръг Маями-Дейд Рей Джадала трима от пострадалите са в критично състояние и са откарани в травматологичен център. Други двама са приети в местна болница.

Товарен самолет излезе от пистата на летището в Хонконг и падна в морето

🚨 Update: Deadly Cargo Plane Crash at Miami International Airport



At least five people have died and five others were injured after an Amazon Prime Air cargo aircraft overran the runway at Miami International Airport on Sunday afternoon, striking multiple vehicles and bursting… pic.twitter.com/6XLpT6mVaP — FL360aero (@fl360aero) September 7, 2026

Част от жертвите са се намирали в автомобилите, ударени от самолета. Наложило се спасителните екипи да разрязват превозните средства, за да извадят заклещените в тях хора.

Товарният Boeing 767-300 е изпълнявал полет от Сан Хуан, Пуерто Рико, до Маями.

Причината самолетът да не успее да спре все още не е установена. Данни на Flightradar24 показват, че той се е движил с близо 130 мили в час (около 210 км/ч), когато е напуснал използваемата част на пистата. Според преглед на комуникацията с авиодиспечерите, направен от CNN, екипажът не е обявил извънредна ситуация преди кацането.

WATCH: Moments after a Prime Air Boeing 767 overshot the runway at Miami International Airport and crossed a road pic.twitter.com/kyCeeOpHdp — BNO News (@BNONews) September 6, 2026

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На мястото са изпратени повече от 60 спасителни екипа. При пристигането им самолетът вече е бил обхванат от пламъци, а над района се е издигал гъст черен дим. Пилотите са били извадени от машината и са получили медицинска помощ. Към момента няма информация за състоянието им. Властите работят по установяването и официалното потвърждаване на самоличността на петимата загинали.

От Amazon изразиха съболезнования на близките на жертвите. От компанията уточниха, че самолетът е бил експлоатиран от товарния авиопревозвач 21 Air. Компанията съобщи, че оказва пълно съдействие на Националния съвет за безопасност на транспорта, Федералната авиационна администрация и местните власти. Причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват.

21 Air е товарна авиокомпания със седалище в Северна Каролина и оперативен център в Маями. Според авиационната анализаторска компания Cirium превозвачът експлоатира осем самолета Boeing 767 за Amazon Air.

Редактор: Цветина Петкова