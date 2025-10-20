Инцидент на международното летище в Хонконг. Товарен самолет, който изпълнявал полет от Дубай, излезе от пистата и падна в морето.



Четиримата членове на екипажа, които са се намирали се на борда, са били спасени, съобщават летищните власти. Загинали са двама души, които са били в превозно средство, което се предполага, че е било ударено от самолета, съобщават от полицията.

Заради пукнатина в стъклото: Самолетът на Пийт Хегсет кацна аварийно



Една от пистите на най-натовареното карго летище в света остава затворена след инцидента, но други две продължават да обслужват полети.

Редактор: Ивайла Митева