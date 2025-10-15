На връщане от срещата на НАТО самолетът, превозващ американския военен министър Пийт Хегсет, извърши аварийно кацане във Великобритания. Причината - пукнатина в предното стъкло, съобщиха от Пентагона.

Решението за извънредното приземяване е било взето съгласно стандартни процедури за сигурност. Всички на борда, включително министър Хегсет, са в безопасност. Това потвърди говорителят на американското министерство на войната - Шон Парнел в социалната мрежа X.

Редактор: Дарина Методиева